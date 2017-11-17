Москва, 17 ноября, 2017, 10:18 — ИА Регнум. В Москве открылась крупнейшая газовая АЗС. В церемонии открытия, которая прошла 16 ноября, приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин и председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков. По словам Зубкова, в ближайшее время в Москве планируется построить ещё девять таких станций, в Московской области — 21, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Новая газозаправочная станция в Москве

«В «Газпроме» мы сейчас имеем 260 заправок на газе, к сожалению, они загружены только на 26%, то есть мы, по сути, сегодня работаем в убыток. Заправки, которые мы строим, очень производительные, современные, на этой заправке 70% — российское оборудование, высокая производительность: пять минут заправить легковую машину, 10 минут — большой автобус. Раньше уходило на это 20−25 минут», — отметил он.

По словам председателя «Газпрома», в ряде регионов цена за единицу заправки составляет от 11 до 13 рублей. На новой станции в Москве — 16,5 рубля.

«Мы считаем, что такую цену, 50% от стоимости дизеля, мы можем держать всегда, и дадим такие гарантии, заключим такие соглашения, мы не поднимем цены выше 50% стоимости дизельного топлива», — заверил Зубков.

Он добавил, что главная цель «Газпрома» сейчас — довести количество заправочных станций до 500, таким образом, потребление газа может увеличиться с 450 млн кубов до 2,2 млрд кубов. Также идёт активная работа по подготовке заправок к обслуживанию чемпионата мира по футболу — 2018 в тех городах, где будут проходить игры. В эти города должны дополнительно поставить 800 автобусов.

«Будет правильно, ведь это экологически чистый транспорт, и стоимость значительно ниже, чем на традиционных заправках», — подчеркнул Виктор Зубков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Новая газозаправочная станция в Москве

Добавим, что развитие рынка газомоторного топлива в Москве ведётся в соответствии с соглашением о сотрудничестве, подписанным 27 августа 2013 года председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером и мэром Москвы Сергеем Собяниным. В настоящее время на территории Москвы и Московской области располагаются девять АГНКС, из них одна принадлежит «Газпрому», восемь — ФГУП «Мосавтогаз». В 2018 году запланировано завершение строительства ещё восьми объектов.

Общий объём инвестиций на строительство девяти АГНКС «Газпром» оценивается на уровне 3 млрд рублей, суммарная проектная мощность вводимых объектов составляет 154 млн кубометров природного газа в год. Планируется, что к 2025 году в городе будут построены новые объекты газозаправочной инфраструктуры общей производительностью не менее 136 млн кубометров природного газа в год. При этом парк газомоторных автобусов столицы планируется увеличить не менее чем на три тыс. единиц, что составит не менее 30% от общего количества автобусного парка Москвы.