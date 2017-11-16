Йошкар-Ола, 16 ноября, 2017, 21:43 — ИА Регнум. Число жертв дорожно-транспортного происшествия в Марий Эл, в котором пассажирский автобус столкнулся с лесовозом, возросло до 15. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Машина скорой помощи

Глава Марий Эл Александр Евстифеев вместе с министром внутренних дел Республики Марий Эл Виктором Косаревым прибыли на место происшествия.

По словам главы региона, причиной страшного ДТП стал рискованный маневр водителя маршрутного автобуса. Он пошел на обгон, и его даже пропустили идущие впереди него машины, однако завершить опасный маневр он не успел и столкнулся с лесовозом КамАЗ с прицепом.

Водитель маршрутного автобуса погиб на месте. На данный момент общее число жертв страшного ДТП составляет 15 человек.

Автодорога Йошкар-Ола — Козьмодемьянск с 63-го по 65-й километр, где произошло ДТП, перекрыта.

К ликвидации последствий ДТП привлечены 27 спасателей МЧС. Некоторых раненых эвакуировали с помощью медицинского вертолета.

Правоохранительные органы уже выяснили, что попавший в ДТП микроавтобус Mercedes Sprinter 2015 года выпуска вместимостью 20 человек принадлежит индивидуальному предпринимателю. Микроавтобус направлялся из Йошкар-Олы в сторону поселка Юрино.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и специалисты экстренных служб.