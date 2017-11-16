Калуга, 16 ноября, 2017, 23:33 — ИА Регнум. Общая ссудная задолженность юридических лиц Калужской области к началу октября 2017 года составила 149,6 млрд рублей. При этом за три квартала 2017 года банковские учреждения региона выдали заёмщикам-юрлицам кредиты на общую сумму 103,2 млрд рублей, что превышает показатель аналогичного периода 2016 года на 21%. Об этом 16 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные регионального управления Банка России.

Кредитная игла

Тем временем в сводке областного УВД всё чаще появляется информация о криминальных действиях кредитных мошенников. Так, более шести лет проведёт в заключении 54-летняя мошенница из Козельска. Ранее осуждённая уговорила двух земляков оформить кредиты на сумму 1 млн 200 тыс. рублей, якобы на развитие бизнеса, но забрала деньги и распорядилась ими по своему усмотрению. Кроме того, мошенница лично помогала потерпевшим в оформлении кредитов и даже предоставила в банк для получения денег ложные справки по форме 2-НДФЛ. Как поясняют правоохранители — подобная простая схема набирает в регионе всё большую популярность.

Напомним, сотрудниками УМВД России по Калужской области в 2016 году выявлено свыше 430 экономических преступлений. Каждое четвертое правонарушение было совершено в крупном и особо крупном размерах, а каждое третье — это преступление против собственности. Основную часть экономических преступлений составляют мошеннические действия.