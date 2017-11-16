Москва, 16 ноября, 2017, 21:24 — ИА Регнум. Представители Общероссийского народного фронта подвели промежуточные итоги работы Центра мониторинга благоустройства городской среды за 10 месяцев. За это время при содействии активистов ОНФ проводится благоустройство более 2,3 тыс. дворов и 438 общественных территорий по всей стране. Эксперты ОНФ также презентовали ТОП-10 лучших и отстающих регионов с точки зрения того, как власти учитывают мнение местных жителей при реализации приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

ИА REGNUM Благоустройство территории

Подводя итоги работы, представители Народного фронта отметили, что координаторы и активисты Центра ОНФ уже входят в состав 83 межведомственных комиссий и более тысячи муниципальных общественных комиссий. Эксперты рассказали, что провели около 16 тыс. мероприятий, из них 7 тыс. встреч во дворах. Начиная с февраля 2017 г., участие в благоустройстве дворов и общественных территорий в рамках работы приоритетного проекта приняли более 140 тыс. граждан по всей стране. Важный итог — увеличение количества заявок, попавших в программу благоустройства: 13% из них поступило от граждан, которые активно принимали участие в работе Центра ОНФ.

«Нашей главной задачей было услышать жителей и организовать правильную, грамотную работу по формированию программы благоустройства комфортной городской среды. В первую очередь активисты ОНФ грамотно доносили информацию до граждан, рассказывали им о том, как именно возможно их участие в благоустройстве дворовых и общественных территорий, — отметила координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ Светлана Калинина, — В ходе своей работы активисты ОНФ собрали все экспертные рекомендации и лучшие практики по благоустройству территории в методические пособия. Серия методичек выпущена тиражом более 10 тыс. экземпляров».

Как рассказали эксперты Народного фронта, реализация приоритетного проекта не обходится и без негативных моментов. Одна из основных проблем — слабый уровень информирования жителей о возможности принять участие в программах по формированию комфортной городской среды. Так, в начале апреля более 200 муниципалитетов не опубликовали на своих сайтах информацию о программе по благоустройству за 2017 год. По проекту на 2018−2022 годах мониторинг ОНФ показал, что региональные программы не разместили 11 субъектов. Другая проблема касается ограничения сроков приема заявок на включение в муниципальную программу. Зачастую также муниципалитеты в нарушение требований федерального проекта устанавливают излишне ограничивающие требования для включения в программу.

Координатор законодательных инициатив ОНФ в Госдуме Наталья Костенко отметила, что важно не просто вести работу по благоустройству дворов, улиц и скверов, а делать это исходя из пожеланий граждан.

«Если посмотреть, как программа реализовывалась в течение года, то видно, что там, где органы власти пошли утилитарным путем и принимали решение без учета мнения граждан, а люди промолчали, начавшиеся в дворах работы пришлось останавливать, так как граждане начали выходить и возмущаться на этапе строительных работ. Проблема в стране заключаются в том, что порой жители верхних этажей домов часто не могут договориться с жителями нижних этажей. Именно поэтому ОНФ выступает против того, чтобы общественные, градостроительные слушания переводились утилитарным путем в интернете», — подчеркнула она.

По итогам рейдов и встреч с жителями во всех регионах страны, а также анализа сайтов, на которых размещены документы, регламентирующие работу приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», эксперты ОНФ составили рейтинг регионов по учёту мнения местных жителей при реализации приоритетного проекта. В ТОП-10 отстающих регионов попали Республика Адыгея, Сахалинская, Магаданская, Кемеровская, Псковская, Кировская области, Республика Ингушетия, а также Пензенская, Ивановская области и Республика Башкортостан. Список ТОП-10 лучших возглавили Амурская, Калужская, Челябинская, Московская области, Республика Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край. Орловская, Свердловская и Архангельская области замыкают этот список.

«Хочу отметить, что, когда мы говорим об отстающих субъектах, это не значит, что там все плохо. Мы понимаем, что и в этих субъектах есть тоже положительные практики благоустройства. Но по тому показателю, который мы анализировали, им пока есть над чем работать», — подчеркнул координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ Павел Жбанов.

Он также рассказал о планах работы Центра по мониторингу благоустройства городской среды ОНФ на 2018 год.

«В рамках реализации проекта планируется проводить контроль учета мнения граждан, совершенствовать механизм взаимодействия органов власти с общественностью и формировать команды, которые будут курировать реализацию проекта на местах», — подчеркнул Павел Жбанов.