Йошкар-Ола, 16 ноября, 2017, 20:36 — ИА Регнум. Число погибших в столкновении микроавтобуса и грузового автомобиля в Марий Эл возросло до 12 человек. Шестеро пострадавших госпитализированы, сообщили ИА REGNUM в МЧС республики.

МЧС Марий Эл Авария в Килемарском районе Марий Эл

По информации представителя ведомства, в числе госпитализированных женщина и ребенок.

По данным пресс-службы правительства республики, на место происшествия выехал глава Марий Эл Александр Евстифеев.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ДТП произошло на дороге между населенными пунктами Красный Мост и Визимьяры вечером 16 ноября в Килемарском районе республики. Столкнулись грузовой автомобиль КамАЗ и пассажирский микроавтобус «Мерседес-Спринтер».