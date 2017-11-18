Токио, 18 ноября, 2017, 17:22 — ИА Регнум. Первый этап турне американского президента Дональда Трампа по странам Азии начался с Японии. О том, насколько успешной можно считать эту часть вояжа, пишет автор ИА REGNUM Иван Кузнецов.

Официальный визит Президента США Дональда Трампа в Японию. 2017

Формат воздействия, принятый между США и Японией, определяется формально закончившейся, но фактически все еще идущей оккупацией американцами Страны восходящего солнца. Продемонстрированное нарочитое неуважение к принимающей стороне, вероятно, должно было укрепить японских политиков в их решимости не предпринимать никаких самостоятельных действий, кроме тех, которые продиктованы американским хозяином. Что интересно, Токио удалось выполнить и перевыполнить этот план. К приезду высокого гостя японцы подтвердили готовность не только поддержать санкции против КНДР, но и ввести пару-тройку по собственной инициативе, в дополнение к американскому плану.

Добившись подобной демонстрации унизительного чинопочитания со стороны японских властей, Трамп на отдельном приеме бизнес-элиты в посольстве США уговаривал представителей японских концернов перемещать производства в Штаты. Стараясь широко развернуть присущие такому плану выгоды.

О том, какие подробности отличали визит Трампа в Японию, читайте в статье: Как столкнуть Японию с японцами? — Азиатское турне Трампа — 1

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