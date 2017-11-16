Симферополь, 16 ноября, 2017, 19:53 — ИА Регнум. В Крыму разработают систему дополнительных мер безопасности на объектах энергетики из-за диверсий. Об этом на заседании антитеррористической комиссии РК заявил глава РК Сергей Аксёнов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Moldgres.com Трансформеры

«В связи с умышленным повреждением газопроводов и опоры линии электропередачи, которое ранее произошло на Южном берегу Крыма, необходимо выработать дополнительные меры по обеспечению безопасности и антитеррористической защищённости объектов ТЭК в соответствии с положениями федерального закона «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», — отметил крымский премьер.

Напомним, 31 октября на полуострове были повреждены ЛЭП и газопровод возле газораспределительной станции «Виноградное» в районе Алушты. В Национальном антитеррористическом комитете и на предприятии «Крымгазсети» высказали подозрения, что была совершена диверсия. Ещё один газопровод в районе Алушты был повреждён утром 1 ноября. 2 ноября ФСБ возбудила три уголовных дела по статье о диверсии. Во второй половине дня 2 ноября поврежденные газопроводы были восстановлены.

Тогда же глава Крыма Сергей Аксёнов высказал уверенность, что повреждение газопроводов и ЛЭП — дело рук приезжих с территории соседней Украины.

«Гадости нам соседи пытаются сделать регулярно… Я думаю, что 100% это сделано руками приезжих из соседнего государства», — сказал глава Крыма.

Отметим, что два года назад, в ноябре 2015 года, в результате подрыва двух опор ЛЭП на территории Херсонской области Украины было нарушено электроснабжение потребителей Крыма и Севастополя. В результате диверсии на полуострове возник острый энергетический кризис, преодолеть его удалось с введением энергомоста через Керченский пролив.

Позже власти республики оценили сумму ущерба, нанесённого диверсиями топливно-энергетическому комплексу Крыма, в 7,54 миллиона рублей, которая включает в себя ущерб от подрыва газопроводов и ЛЭП, в том числе, стоимость аварийно-восстановительных работ. Косвенные экономические потери составили 34,7 тысячи рублей.