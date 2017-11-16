Санкт-Петербург, 16 ноября, 2017, 22:17 — ИА Регнум. Российская анимация развивается семимильными шагами, причем «во многом этот рост продолжается за счет международной кооперации, международного сотрудничества и выхода российской анимации на международные рынки». Об этом сегодня, 16 ноября, на пленарном заседании Санкт-Петербургского международного культурного форума сообщила председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева, передает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Маша и Медведь». Реж. Олег Кузовков. 2009. Россия Игра

«Если в 2011 году в России было меньше 30 студий, то сегодня их больше 45. Их количество постоянно растет. К 2022 году мы ожидаем более 70 российских анимационных студий. Количество просмотров в интернете выросло в 30 раз: с 1 млрд до 30 млрд просмотров. Объём экспорта практически с нуля вырос до 2,5 млрд рублей, на 200%. Объем продаж прав и российских кассовых сборов также возросли вдвое. Рынок анимации России оценивался в 2,3 млрд в 2011 году и вырос до 6,9 млрд сегодня», — рассказала Слащева.

Читайте также: Новое руководство «Союзмультфильма»: начинать с нуля — это хорошо!

Сериал «Маша и медведь» — самый популярный в мире мультсериал на канале YouTube и вообще в интернете, напомнила Слащева. Так, серия «Маша плюс каша» получила более 2 млрд просмотров и стала абсолютным лидером в этой области.

Читайте также: Космическую серию «Маши и Медведя» посмотрели на МКС — видео

Российская франшиза «Три богатыря» — самый успешный кинопроект за всю историю анимационного кино в России. Сериал «Смешарики» — самый популярный российский сериал в Китае, где он идет более чем на 40 каналах, лидер присутствия на телеканалах в России. Полнометражный фильм «Снежная королева» был показан более чем в 130 странах мира. Фильм «Белка и Стрелка» — первый прорыв полнометражной анимации на международной арене.

«Когда приезжаешь в другие страны и попадаешь в какое-то торговое пространство, видишь знакомые образы. Это касается анимационного кино «Маша и медведь», — подтвердил заместитель министра культуры РФ Александр Журавский.

Читайте также: Spiegel объяснил, как «Маше и Медведю» удалось покорить мир

Читайте также: Мультфильм «Маша и Медведь» могут запретить на Украине

Юлиана Слащева подчеркнула, что по-прежнему остается популярной золотая коллекция «Союзмультфильма». Современные дети до сих пор смотрят этот контент, хотя самому последнему из этих мультфильмов больше 30 лет.

«72 млн, 60 млн, 42 млн просмотров, а канал с этими мультфильмами собирает 1,5 млн подписчиков и 1,6 млрд просмотров», — добавила она.

VI Санкт-Петербургский международный культурный форум проходит с 16 по 18 ноября 2017 года. В этом году в Культурном форуме участвуют 79 стран, зарегистрировались 34 тыс. участников. Главной площадкой Форума стал Главный штаб Государственного Эрмитажа, Деловая площадка разместилась в Российском этнографическом музее. Почти все культурные учреждения Петербурга задействованы под мероприятия Форума.