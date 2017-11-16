Симферополь, 16 ноября, 2017, 19:48 — ИА Регнум. Более половины всех работ на автоподходах к Крымском мосту в Керчи выполнено. Об этом сегодня, 16 ноября, журналистам сообщил представитель компании «ВАД» — заместитель начальника производственного участка №1 Виктор Макаренков.

Most.life Строительство Керченского моста

«Общая протяжённость автоподходов к Крымскому мосту — 8,6 км, из них на сегодняшний день в асфальтобетоновом покрытии — 6,6 км. Общая готовность объекта оценивается на более чем 50%, основные земляные работы выполнены уже на 80%», — сообщил Макаренков.

Он также отметил, что продолжается строительство развязки на въезде в Керчь, которую должны завершить уже в феврале. Кроме этого строители начали сооружение тоннеля под железнодорожными путями. Его сдача также планируется на февраль.

Как сообщало И ИА REGNUM, по заверениям заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров, федеральная трасса «Таврида» будет построена без отставания в графике.

«По «Тавриде» нет опасений. Строительство началось. Буквально вчера мы были в Керчи — ведутся подготовительные работы по тому участку. Здесь (в Севастополе — прим. ИА REGNUM ) — в ближайшие две-три недели будет также заключен контракт с исполнителем. Весь комплекс работ по «Тавриде» — от Керчи до Севастополя сомнений не вызывает», — отмечал чиновник летом.

Четырёхполосная автотрасса «Таврида» протяженностью более 260 км соединит Керчь с Симферополем и Севастополем. Первый этап строительства автотрассы в двухполосном исполнении планируется завершить к концу 2018 года, второй — к концу 2020 года. Предельная стоимость трассы «Таврида» составляет 138,9 млрд рублей. Строительство трассы находится под контролем президента России Владимира Путина.