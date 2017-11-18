Симферополь, 18 ноября, 2017, 14:15 — ИА Регнум. Власти Крыма готовы передать санатории в частные руки с целью превращения Крыма в главную здравницу России. О необходимых для такой трансформации изменениях пишет корреспондент ИА REGNUM Анна Кумицкая.

Марина Каширская ИА REGNUM Туристы и «Ласточкино гнездо»

Государственный реестр курортного фонда РФ относит Крым к регионам с наибольшим числом санаториев. Из 101 крымского санатория, внесенного в реестр, региону принадлежат 46; в частной собственности находятся 31, еще 19 — в федеральной, по одному принадлежат иностранным государствам и российским госкорпорациям, и для трех форма собственности не выбрана. Инвестиционная привлекательность санаториев снижается за счет ряда факторов, в ряду которых — отсутствие системы оценки качества услуг в санаторно-курортной индустрии, недостаточное применение современных программ санаторно-курортного лечения, несовершенство управления государственными учреждениями, низкий уровень информированности людей, отсутствие единой политики продвижения, — считает исполняющий обязанности директора Национального медицинского исследовательского центра реабилитации и курортологии Минздрава РФ Наталья Старцева.

Председатель Ассоциации оздоровительного туризма Елена Трубникова выделяет еще одну проблему — высокую изношенность фондов, из-за которой на данный момент не используется почти половина площадей государственных санаториев. При этом отрасль для инвесторов теоретически интересна, а практически — чтобы инвесторы в сферу пришли, власти должны сделать еще многое.

Узнайте подробности: Санатории Крыма: от госсобственности — к господдержке инвесторов

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