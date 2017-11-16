Минск, 16 ноября, 2017, 19:28 — ИА Регнум. Подсчет украинскими политиками «ножей», которые Белоруссия якобы «вонзила в спину» Киеву, является лишь очередной попыткой привлечь к себе внимание. Таким образом сегодня, 16 ноября, пресс-секретарь МИД республики Дмитрий Мирончик прокомментировал журналистам недавние заявления некоторых украинских политических и общественных деятелей по поводу голосования Белоруссии в ГА ООН против резолюции по Крыму и намерения Минска отправить в Донбасс миротворцев.

Mfa.gov.by Дмитрий Мирончик

Мирончик подчеркнул, что белорусская сторона желает мира соседней Украине, поэтому готова делать все возможное для достижения этой цели. Минск заявлял о своем намерении отправить миротворцев в Донбасс еще в 2014 году, а теперь эта тема обсуждается на уровне Совета Безопасности ООН. Реакцию ряда украинских политиков и общественных деятелей представитель белорусского внешнеполитического ведомства назвал «не совсем адекватной», добавив, что они лишь маргиналы, которые реальной властью не обладают.

«Их «обличительные» откровения и подсчет «ножей в спину» адресованы украинской аудитории и являются очередной попыткой привлечь к себе внимание», — заявил Дмитрий Мирончик.

В то же время он сказал, что призывы «проводить диверсии» в Белоруссии — это уже «за гранью политического пиара», людям, озвучивающим такие заявления, требуется внимание врачей или правоохранителей, или всех сразу. Мирончик подчеркнул, что рассчитывает на то, что в Киеве дадут по крайней мере политическую, а потом и правовую оценку «этому подстрекательству к терроризму».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 ноября третий комитет Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН по социальным, гуманитарным и культурным вопросам принял антироссийскую резолюцию о «нарушениях прав человека» в Крыму, который подготовила Украина с еще 40 государствами, в том числе со странами Прибалтики, Германией, Францией, США и Великобританией. Резолюцию поддержало 71 государство, среди которых все страны ЕС, США и Канада. Против выступили 25 стран. Среди них — Россия, Китай, Куба, Иран, Белоруссия, Казахстан и другие. 77 стран предпочли воздержаться. Теперь резолюцию должны будут рассмотреть на 72-й сессии ГА ООН.

На следующий день министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, который на протяжении нескольких дней находился с официальным визитом в Москве, заявил, что Минск планирует отправить в Донбасс миротворцев, если на это дадут положительный ответ все заинтересованные стороны.

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Реакция украинской стороны не заставила себя ждать. Так, первый заместитель спикера украинского парламента Ирина Геращенко на своей странице в Facebook написала, что голосование белорусской стороны против резолюции Украины по Крыму в ГА ООН — это «нож в спину» Украине. Своим поступком Белоруссия уже второй раз предала Украину — первый раз был в 2016 году во время голосования по поводу полуострова, считает политик. По мнению Геращенко, Белоруссия должна была воздержаться от голосования, раз заявляет о своей нейтральной позиции.

Сегодня, спустя два дня после голосования в ГА ООН, бурное негодование украинских политиков по поводу позиции Минска не утихает. В частности, заместитель гендиректора крымскотатарского телеканала ATR Айдер Муждабаев предложил президенту Украину Петру Порошенко публично объявить, что Белоруссия для Киева теперь не друг, а враг. Также Муждабаев назвал белорусские власти «прислугой Путина».