Краснокаменск, Забайкальский край, 16 ноября, 2017, 19:10 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил ряду министерств и корпорации «Росатом» изыскать средства на финансирование объектов производственной инфраструктуры Аргунского и Жерлового месторождениям урана (рудник №6) в целях сохранения и развития моногорода Краснокаменск Забайкальского края.

Priargunsky.armz.ru Добыча урана. ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение»

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Забайкалья, средства проект планируется включить в государственную программу «Социально-экономическое развития Дальнего Востока и Байкальского региона». Кроме того, дополнительные меры государственной поддержки проекта в рамках комплексного плана социально-экономического развития Забайкальского края окажут с помощью механизма субсидирования процентной ставки по предоставленному инвестиционному кредиту.

Город Краснокаменск с численностью населения 55 тысяч человек расположен вне основных транспортных путей и центров экономической жизни. На протяжении последних 50 лет Краснокаменск полностью зависит от разработки месторождений урана, здесь расположено крупнейшее российское уранодобывающее предприятие «Росатома» — ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение».

Одним из вариантов долгосрочного решения задачи по сохранению важного в стратегическом плане города является реализация инвестиционного проекта по развитию «Рудника №6». Его строительство позволит запустить производство к 2022 году и ввести в эксплуатацию 30% от общего объема запасов ППГХО, что гарантированно обеспечит работу предприятия до 2044 года с сохранением рабочих мест до 2500 человек, бюджетную эффективность на уровне 1 млрд рублей в год в бюджеты всех уровней.

Отметим, что ППГХО — крупнейшее в России уранодобывающее предприятие и одно из крупнейших в мире поставщиков природного урана. Ежегодно здесь добывается около 3 тыс. тонн урана — это 93% российской и 5% мировой добычи.