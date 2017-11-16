Грозный, 16 ноября, 2017, 19:08 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что люди, которые вербуют рекрутов в террористические организации, должны получать самые суровые наказания, даже более суровые, чем сами террористы — вплоть до расстрелов. Об этом Кадыров написал сегодня, 16 ноября, на своей странице в социальной сети Instagram.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Хороший-плохой

Кадыров написал, что, по его мнению, вербовщики должны получить более строгое наказание, чем террорист, приведший в действие часовой механизм или совершивший действия по захвату заложников, а также диверсии.

«Знаю, что начнутся «охи» да «ахи»: как можно уравнять террориста и вербовщика? Человек, которого удалось завербовать и направить на совершение действий, повлекших за собой десятки и сотни жертв, мог никогда этого и не сделать, если бы изверги не прожужжали все уши, не подвергли психологической обработке», — пишет Кадыров.

Глава Чечни прямо заявил, что выступает за введение смертной казни для вербовщиков в террористические организации.

«Вот его-то (вербовщика — ИА REGNUM ) как раз можно было и приговорить к расстрелу, ибо он, в отличие от смертника, хочет жить, а не идет сам на смерть!» — пишет Кадыров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня Государственная дума на дополнительном пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий уголовную ответственность за вербовку в ряды террористических организаций.

Для вербовщиков в террористы законопроект предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 20 лет со штрафом в размере от 300 тыс. до 700 тыс. рублей, либо пожизненным лишением свободы.