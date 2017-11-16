Москва, 16 ноября, 2017, 19:10 — ИА Регнум. Информацию об участии главы правительства России в выборах президента в 2018 году, распространяемую через Telegram-каналы, необходимо воспринимать с иронией, заявил 16 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

На вопрос о распространяемой через Telegram информации о возможном выдвижении Медведева на выборы президента в 2018 году Песков ответил:

«Наверное, нужно спрашивать у Дмитрия Анатольевича Медведева. Собственно, вчера у Дмитрия Анатольевича спрашивали, задавали этот вопрос, он ответил на него».

На уточняющий вопрос, обсуждается ли этот момент, пресс-секретарь сказал, что к информации в Telegram-каналах необходимо относиться разумно, мудро и с иронией.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября 2017 года на вопрос о выдвижении своей кандидатуры на выборы президента «в этом году» Медведев, смеясь, ответил, что в этом году нет выборов президента. На уточняющий вопрос о выборах в 2018 году глава правительства ничего не ответил.