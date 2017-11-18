Минск, 18 ноября, 2017, 11:53 — ИА Регнум. Либерализация экономики становится для Белоруссии основным способом улучшить свое реноме в глаза Всемирного банка и МВФ. Для чего это понадобилось официальному Минску и куда может завести такой курс, пишет в своей статье автор ИА REGNUM Анастасия Полозкова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лука

Либерализация экономики проводится в Белоруссии в авральном режиме, стартовав в начале этого года и уже добившись признания МВФ о наличии серьезных изменений в системе. МВФ же и Всемирный банк устно поощрили усилия Минска, предположив, что движение в этом направлении позволит Белоруссии привлечь инвестиции. И, по словам главы миссии МВФ Питера Долмана, «получить экономический рост в среднесрочной перспективе до 4% и даже больше».

Подготовка к приватизации банковских структур Белоруссии становится тем входом, через который в Белоруссию будет проникать Европейский банк реконструкции и развития. Параллельно с либерализацией экономики и облегчением бремени для бизнеса социальные пособия в стране тормозят свой рост или сокращаются. Так белорусские граждане обеспечивают послабление для предпринимателей, и это только начало.

О том, какие угрозы существуют для белорусской экономики в результате безудержного поворота на Запад, читайте в статье: МВФ готов на Белоруссию давить, Минск готов прогибаться

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