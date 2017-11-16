Тирасполь, 16 ноября, 2017, 18:46 — ИА Регнум. Приднестровский республиканский банк понизил официальный курс местного рубля с 15 рублей до 15,5 рублей ПМР за доллар США. В Центробанке сообщили, что понижение курса — плановое, вписывается в установленный валютный коридор, и до конца года он больше пересматриваться не будет, передает корреспондент ИА REGNUM.

Приднестровскитй рубль. Купюра образца 2000 года

По словам председателя Центробанка Владислава Тидвы, изменение курса не повлияет существенным образом на инфляцию, которая по итогам года прогнозируется на уровне 10−11%.

Тидва добавил, что факторов, способных вызвать резкую девальвацию рубля, на сегодняшний день нет, и особого ажиотажа на валютном рынке не наблюдается. «Ни на наличном рынке, ни, в общем-то, со стороны хозяйствующих субъектов мы не видим роста спроса. Валютный коридор находится в диапазоне 15−15,5. Он будет сохранён, официальный курс повышаться не будет… Нет никаких предпосылок для взрывного роста обменного курса», — отметил председатель ПРБ.

По словам Владислава Тидвы, на валютном рынке действительно есть некоторые диспропорции, связанные с отрицательным сальдо внешней торговли. Однако их значение не так велико, и слухи о том, что курс доллара скоро подскочит до 20 рублей ПМР, являются необоснованными.

Премьер-министр ПМР Александр Мартынов в свою очередь призвал предпринимателей не пытаться использовать слухи о грядущем падении курса рубля для того, чтобы увеличивать торговую надбавку и извлекать сверхприбыли.

«Есть убедительная просьба к участникам валютного рынка и к предпринимателям не нагнетать обстановку на рынке, не взвинчивать цены необоснованно, они и так достаточно велики, и всё-таки прислушаться к прогнозу Центрального банка и правительства. Мы за свои слова отвечаем, в частности, Центральный банк будет выдерживать параметры валютного коридора и никаких оснований для необоснованного роста цен ни на товары, ни на услуги на сегодняшний день нет», — подчеркнул премьер-министр.

Между тем, коммерческий курс доллара к рублю ПМР составляет 16,25 (продажа) и 16,35 (покупка).

В конце июня, напомним, в Приднестровье уже произошло резкое понижение официального курса местного рубля — с 11,3 рубля за доллар местная валюта за один день опустилась до 15 рублей за американскую единицу.

Тогда же Приднестровский республиканский банк утвердил до конца года валютный коридор — 15−15,5 рублей за один доллар США. Глава Центробанка Владислав Тидва заявил, что снижение курса связано с денежной эмиссией, проведенной в 2016 году, и потерей Молдавской ГРЭС 30% рынка электроэнергии Молдавии, что стало форс-мажором для валютного рынка ПМР.

Напомним, валютный кризис в ПМР начался в феврале 2016 года. В течение года в республике было практически невозможно купить валюту, в результате чего активизировался «черный рынок». При этом Верховный совет ПМР до последнего момента отказывался изменить валютный курсовой коридор.