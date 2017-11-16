Вильнюс, 16 ноября, 2017, 18:37 — ИА Регнум. Европарламент большинством голосов высказался за то, чтобы Комитет Европарламента по гражданским свободам подготовил специальный доклад, в котором предлагалось бы Совету ЕС предпринять соответствующие действия относительно нарушения Европейского договора, сообщили ИА REGNUM сегодня, 16 ноября, в информационном бюро европарламентария Роландаса Паксаса.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

Это означает, что в Совете ЕС было бы заморожено право Польши на голосование. Это, по мнению большинства проголосовавших европарламентариев, было бы сделано в связи с тем, что власть Польши «неправильно придерживается принципа разделения власти, ограничивает независимость судов и нарушает основные права».

Паксас утверждает, что сегодняшние заседания Европарламента «очень похожи на съезды бывшей компартии СССР».

«На них не могло быть никакого другого мнения. А если и появлялось, то оно сразу подавлялось арифметическим большинством. То же самое творится и сегодня в Европарламенте. Он голосует за снижение самостоятельности государств, видит угрозу в укреплении национальных государств, но не видит проблемы в глобализации, в освобожденном либеральным миром рынке и демагогии, в которой есть только желание манипулировать краеугольным понятием демократии», — сказал политик.

Паксас был в числе более 200 парламентариев, которые не одобрили проект резолюции, с помощью которой оказывается давление на Польшу.

«Термины верховенства права и уважения к демократии очень интересно звучат здесь, в Европарламенте, после стремления Испании запретить демократический референдум в Каталонии. Выразительно звучит и молчание учреждений Европарламента относительно правового преследования политиков за демократические инициативы. Еще выразительнее сегодня звучат обвинения в адрес суверенной Польши. Якобы за нарушения демократии. За свою реформу судебной системы. За свою четкую и категоричную позицию относительно принятия беженцев, точнее — непринятия. За другие решения, укрепляющие самостоятельность», — сказал на заседании Европарламента Паксас.

По его словам, в принципах, которыми руководствуется Еврокомиссия и некоторые парламентарии, говоря о необходимости применить в отношении Польши новые меры ЕС по укреплению правого государства, сказано, что ЕС должен придерживаться одинаковой позиции в отношении всех стран-членов.

«Если главы ЕС постоянно твердят, что вопрос Каталонии — это внутренне дело Испании, то почему же сейчас они вмешиваются в решения правительства или парламента Польши? Давайте скажем, что это их личное дело, и не будем вмешиваться», — предложил коллегам Паксас.

По его утверждению, очевидные попытки обуздать национальное право, обуздать решения национальных учреждений стран Сообщества — не что иное, как снижение самостоятельности государств.

«Некоторым политикам в Европе начинает казаться, что в той или ной стране ЕС слишком мало понимают значение демократии, или что там слишком много других вещей, которые те не понимают. В связи с этим возникает желание повоспитывать некоторые страны Сообщества. Это беда. Но еще большая беда заключается в том, что эти воспитатели не понимают, что такими действами они все больше приближают конец ЕС», — сказал Паксас после голосования в Европарламенте.