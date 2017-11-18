Барнаул, 18 ноября, 2017, 10:08 — ИА Регнум. Тяжелая ситуация, сложившаяся на российском зерновом рынке, требует выхода из неопределенности. Чем грозит промедление и какие странности обнаруживаются в текущей ситуации с закупкой зерна, рассказывает редактор ИА REGNUM Светлана Шаповалова.

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На примере изменения закупочных цен на Алтае, в Башкирии и других регионах видно падение по отдельным позициям до 3−4 раз. С учетом того, что сбыт, хранение, переработка и транспортировка в цене не упали, у российских сельхозпроизводителей возникли огромные проблемы по расчету с кредиторами. Государство заняло позицию стороннего наблюдателя и не желает внести ясность в свои возможности по регулированию зернового рынка. Однако если ситуация будет развиваться и дальше так, как сейчас, в следующем сезоне вместо посевной кампании может начаться цепь банкротств.

При этом цены на продовольствие не снижаются, и разрыв между закупочными ценами на зерно и отпускной ценой на готовую продукцию поражает воображение. Из килограмма зерна получается примерно килограмм хлеба, и при закупочной цене 5 рублей за килограмм десятикратная или даже двадцатикратная разница оседает в чьих-то карманах. Спасти ситуацию могла бы так называемая государственная интервенция, централизованная закупка и хранение урожая государственным АО «Объединенная зерновая компания». Но курс, взятый на приватизацию этой компании, и планы завершить передачу ее в частные руки оставляют вопрос о помощи хлеборобам под сомнением.

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