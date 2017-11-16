Чебоксары, 16 ноября, 2017, 18:33 — ИА Регнум. Возврат налога на движимое имущество, вводимое под предлогом повышения налогового потенциала регионов, ставит эти же регионы в ситуацию тяжелого выбора. Об этом ИА REGNUM заявил депутат Госдумы, член комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Олег Николаев («Справедливая Россия»), комментируя принятый 16 ноября правительственный закон.

Налоговый кодекс РФ

«С одной стороны, введение данного налога позволит поправить ситуацию с доходами регионального бюджета. А невведение вызовет необходимость объясняться с федеральным центром по поводу неиспользования налогового потенциала», — пояснил Николаев.

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«Но парадокс ещё в том, что не так давно его отменяли как налог трудно администрируемый и несущественный в доходах. За это время не осуществлялась актуализация амортизационных групп движимого имущества. К тому же бизнес, как правило, воспринимающий достаточно болезненно любые новые налоги, конечно же, отрицательно воспримет возврат данного налога», — подчеркнул депутат.

«Кроме того, не все регионы будут одинаково реализовывать нормы данного закона, тем самым создавая разные условия для бизнеса, что может послужить дополнительным элементом «шантажа» более крупного бизнеса по отношению к региональным властям», — отметил Олег Николаев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 ноября Госдума приняла в третьем чтении закон, вносящий изменения в Налоговый кодекс РФ. Закон переносит возможность для субъектов РФ ввести льготное налогообложение на движимое имущество с 2018 на 2019 год и устанавливает максимальную ставку по нему — 1,1%. Ставка будет действительна в течение всего 2018 года, затем по решению региона ее можно будет повышать до 2,2%.