Москва, 16 ноября, 2017, 18:18 — ИА Регнум. Российские власти категорически не согласны с решением Всемирного антидопингового агентства (WADA) по Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА). Соответствующее заявление сделал сегодня, 16 ноября, пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

Бег

По словам Пескова, Москва не согласна с решением WADA продлить срок дисквалификации РУСАДА и считает его несправедливым.

«Это, безусловно, очень неприятная информация, неприятная новость — такое решение WADA. Мы, безусловно, не согласны с таким решением, мы считаем его несправедливым», — сказал Песков.

Также он напомнил, что российские власти категорически отвергают всякие несуразные обвинения в том, что в Россия якобы была создана «государственная система допинга».

«Мы отрицали и категорически отрицаем обвинения в том, что случаи применения допинга имели какую-то государственную поддержку. Об этом не может быть и речи», — подчеркнул Песков.

Кроме того, пресс-секретарь президента России пояснил, что Москва будет исходить из недавнего заявления главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха, который сказал, что решение WADA отказать РУСАДА в восстановлении в правах не имеет прямого отношения к вопросу об Олимпийских играх и участию в них России.

«Естественно, намерены и дальше продолжать контакты с международным спортивным сообществом и организациями для отстаивания позиции России», — заверил Песков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня совет учредителей WADA принял решение отказать РУСАДА в признании его соответствующим международному кодексу. На заседании совета учредителей WADA присутствовали министр спорта Российской Федерации Павел Колобков и глава Олимпийского комитета России Александр Жуков. Их доводы не смогли повлиять на решение совета в отношении РУСАДА.

Напомним, РУСАДА было признано несоответствующим кодексу WADA в ноябре 2015 года. С тех пор российское антидопинговое агентство не функционирует в полном объеме.