Санкт-Петербург, 16 ноября, 2017, 18:26 — ИА Регнум. Санкт-Петербургское управление ФАС России выявило признаки нарушения закона о защите конкуренции в действиях Комитета имущественных отношений (КИО) Смольного при заключении с РПЦ договора безвозмездного пользования Сампсониевским собором. Об этом сегодня, 16 ноября, сообщило антимонопольное ведомство.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Сампсониевский собор

Такой вывод управление сделало по результатам рассмотрения заявления депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максима Резника («Партия роста»).

По заявлению Санкт-Петербургской епархии РПЦ, в соответствии с федеральным законом «О передаче религиозным организациям имущества» (№327-ФЗ), комитет издал распоряжение об использовании Сампсониевского собора епархией. Однако договор о передаче был заключен с другим юридическим лицом — с приходом Сампсониевского собора.

Как подчеркивают антимонопольщики, приход является самостоятельным юридическим лицом и не отвечает по обязательствам епархии, равно как и епархия не отвечает по обязательствам прихода.

Как считают в УФАС, действия КИО содержат признаки нарушения распоряжения об использовании Сампсониевского собора, которое издано самим же комитетом, а также признаки нарушения порядка заключения договоров в отношении государственного и муниципального имущества.

О дате и времени заседания комиссии Санкт-Петербургского УФАС России по рассмотрению этого дела станет известно позднее.

Напомним, Контрольно-счетная палата Петербурга ранее заявила, что собор отдали церкви без соблюдения необходимых по закону условий. Так музейные ценности оказались в распоряжении не Санкт-Петербургской епархии, а прихода при храме, что ставит под вопрос законность всей процедуры передачи.

Как сообщало ИА REGNUM, иконы Сампсониевского собора, который до февраля 2017 года входил в состав государственного музея-памятника «Исаакиевский собор», пострадали с тех пор, как его передали в распоряжение РПЦ. Это подтвердил комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга (КГИОП).

Читайте также: Подтверждены нарушения в переданном РПЦ комплексе Сампсониевского собора

Кроме того, произошла незаконная перепланировка в Юбилейном домике Сампсониевского собора. Это случилось уже после того, как в феврале 2017 года Сампсониевский собор был передан РПЦ в безвозмездное пользование на 49 лет. Вместе с самим зданием собора в руки РПЦ перешли колокольня, часовня и «Юбилейный домик».

Читайте также: Сампсониевский собор: храм в честь Полтавской победы вернули православным

Сампсониевский собор, построенный на Выборгской стороне в XVIII веке по указанию Петра I в честь Полтавской победы, с 1984 года находился в составе Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор», в здании была развернута музейная экспозиция. В соборе находятся более 140 объектов музейного фонда России.