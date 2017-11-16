Вильнюс, 16 ноября, 2017, 18:15 — ИА Регнум. Решение министерства здравоохранения Литвы спровоцировало неразбериху среди покупателей лекарств в аптеках, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 16 ноября.

Альберт Анкер. У аптекаря

«С 1 ноября вступил в силу новый порядок, позволяющий тайным покупателям посещать аптеки. Они еще даже не преступили к своей работе, а уже раскрылись изъяны в деятельности аптек, которые копились многие годы. Выяснилось, что большинство аптек долгое время нарушали правила выдачи лекарств и не просили у пациентов рецепты на определенные лекарства, хотя были обязаны это делать», — похвалился сегодня, 16 ноября, минздрав Литвы, распространив сообщение о стремлении властей «навести порядок» в этой отрасли.

Однако, кажется, решение привело к обратному эффекту. В Литве по рецептам отпускаются даже легкие медицинские препараты, такие как различные мази или средства от изжоги. В итоге перепуганные аптекари стали требовать у покупателей рецепты едва ли не на любые препараты, а рецепт, тем временем, может выписать только семейный врач, к которому очередь в среднем ещё до нововведения растягивалась на 2—3 недели. Пациенты начали массово записываться к врачам, чем ещё сильнее растянули очереди.

«Понятно, что люди сейчас в полной растерянности, им кажется, что за одну ночь изменился порядок, но на самом деле специалисты по фармации, боясь санкций, начали более ответственно смотреть на свою работу и перестали нарушать правила, которые действовали уже много лет», — сказал в своё оправдание министр здравоохранения Аурелиюс Вярига.

По словам министра, в этой ситуации больше всего пострадали жители Литвы, многие из которых до сих пор даже не подозревают, что покупают лекарства без рецепта, хотя он необходим.

«Конечно, большинству сейчас кажется, что посещать врача для выдачи рецепта неудобно. Такой ситуации не было бы, если бы аптекари всегда честно выполняли свою работу, и люди привыкли бы планировать свои визиты к врачам», — настаивают в минздраве Литвы.

Директор департамента фармации минздрава Гита Крукене утверждает, что только врач, а не аптекарь или тем более сам пациент, может решать, какие рецептные лекарства необходимы.

«Жители уже привыкли, что без рецепта можно купить антибиотики или психотропные лекарства, поэтому пациентам нужно понять, что для того, чтобы употреблять рецептные лекарства, их сперва должен назначить и выписать врач. Сейчас аптекарь может продать небольшое количество рецептурных лекарств (не более чем на 7 дней) без рецепта пациенту, который страдает от хронической болезни и долгое время употребляет эти лекарства», — сказала Крукене.

Является ли лекарство рецептурным, решается во время регистрации. Государственная служба по контролю над лекарствами, руководствуясь европейскими критериями, оценивает и причисляет лекарства к рецептурным или нерецептурным.

Критики такого порядка прогнозируют в Литве рост теневой продажи фармацевтических препаратов.