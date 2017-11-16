Екатеринбург, 16 ноября, 2017, 17:58 — ИА Регнум. В Екатеринбурге осенью 2017 года из-за ложных сообщений о минировании были эвакуированы более 70 тысяч человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

FailedImitator Телефонный терроризм

Очередная волна произошла сегодня, 16 ноября. Всего в полицию поступило 21 сообщение о якобы минировании. По данным на 18:30 местного времени, 18 зданий было проверено. Взрывных устройств не обнаружено.

Эвакуации подверглись здание областного правительства, торговые центры, школы, вокзалы, развлекательные заведения, гостиницы. Сейчас сотрудники полиции и ФСБ ищут лиц, причастных к заведомо ложным сообщениям об актах терроризма.

Всего же за осень в полицию поступило 216 сигналов о минировании объектов. Как отметил Валерий Горелых, сегодня эта тема стала одной из обсуждаемых в стенах регионального Заксобрания. На заседании света регионального объединения «Депутатская вертикаль» выступил начальник ГУ МВД России по Свердловской области Михаил Бородин.

По словам Бородина, из 216 сигналов о минированиях 210 поступило по телефону. Ещё шесть — с помощью интернета. Пик пришёлся на сентябрь, тогда силовики отработали 152 сообщения.

При этом предварительно известно, что инициатор атаки живёт на территории России. Но он до сих пор не найден и не наказан. Впрочем, силовики не теряют надежды. «Возмездие не может быть быстрым, но оно обязательно будет», — подчеркнул полковник Валерий Горелых.