Москва, 16 ноября, 2017, 17:57 — ИА Регнум. Власти Российской Федерации не имеют рычагов давления на Донецкую и Луганскую Народные Республики, но у Москвы есть определенное, хотя и не безграничное влияние. Такое заявление сделал сегодня, 16 ноября, пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Телефонный разговор Владимира Путина с Александром Захарченко и Игорем Плотницким

Журналисты попросили Пескова прокомментировать недавний телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с лидерами ДНР и ЛНР — Александром Захарченко и Игорем Плотницким. Особенно представителей СМИ волновало то, что, по их мнению, Путин якобы мог нарушить позицию России, не являющуюся стороной конфликта на Украине, пообщавшись с лидерами ДНР и ЛНР.

«Никоим образом», — ответил Песков о возможном изменении позиции России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретились с лидером украинского общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктором Медведчуком в Ново-Иерусалимском монастыре.

Там Медведчук попросил Путина поговорить с лидерами ДНР и ЛНР насчет обмена пленными между сторонами конфликта в Донбассе.

Медведчук уточнил, что в рамках первого этапа Украина готова освободить 306 человек и рассчитывает, что ДНР и ЛНР в ответ отпустят на свободу 74 пленных. Путин отреагировал на эту инициативу положительно. Патриарх также поддержал инициативу Медведчука.

Затем состоялся телефонный разговор Путина с Захарченко и Плотницким. Лидеры ДНР и ЛНР в целом поддержали идею обмена пленными.

Теперь Песков поясняет, что у Москвы нет никаких реальных рычагов давления на ДНР и ЛНР, а есть лишь определенная степень влияния российского президента, которой он и пользуется.

«Мы не имеем возможности каким-то образом оказывать давление на эти непризнанные республики, мы не имеем возможности давать кому-то поручения там, потому что это республики, которые живут самостоятельной жизнью. Но президент никогда не скрывал, что у него есть возможность обращаться с призывами, возможность оказывать определенное влияние — не безграничное, но определенное. Вот именно этим влиянием и пользуется глава государства», — сказал Песков.