Москва, 16 ноября, 2017, 18:00 — ИА Регнум. Глава компании «Роснефть» Игорь Сечин явится в суд, как только будут согласованы все необходимые графики. Об этом он заявил 16 ноября, отвечая на вопросы журналистов.

Kremlin.ru Игорь Сечин

На вопрос о причине неявки в суд Сечин отказался отвечать.

«Это не было предметом совещания у президента», — заявил глава нефтегазовой компании.

Он также заверил, что будет стремиться в полном объеме выполнять требования российского законодательства.

«Но на этом этапе моя главная задача — выполнить свои функциональные обязанности главы компании «Роснефть», — заключил Сечин.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября Сечин вновь не явился на заседание Замоскворецкого суда Москвы, где рассматривается дело о взятке бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Глава «Роснефти» должен был дать показания в качестве свидетеля обвинения. Очередная повестка в суд назначена на 22 ноября.

Напомним, 13 ноября Сечин не явился на заседание суда.

Алексей Улюкаев был задержан 14 ноября 2016 года. Он подозревается в вымогательстве взятки у компании «Роснефти» в размере $2 млн.