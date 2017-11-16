Москва, 16 ноября, 2017, 17:48 — ИА Регнум. Министры иностранных дел Армении и Азербайджана договорились провести встречу в кулуарах заседания Совета министров ОБСЕ в декабре в Вене, говорится сегодня, 16 ноября, в заявлении Минской группы ОБСЕ.

ИА REGNUM Эдвард Налбандян и Эльмар Мамедъяров

«Cопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (Россия), Эндрю Шофер (США), Стефан Висконти (Франция) встретились отдельно с министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном и министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым. Во встречах также принимал участие личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик.

Сопредседатели обсудили с министрами иностранных дел конкретные шаги по реализации договоренностей, достигнутых президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Армении Сержем Саргсяном во время Женевского саммита 16 октября 2017 года, а также других вопросов, поднятых сопредседателями в Женева. В ходе совещаний сопредседатели и министры рассмотрели ряд рабочих предложений, которые в настоящее время находятся на рассмотрении.

Министры договорились провести совместное заседание в кулуарах Совета министров ОБСЕ в декабре 2017 года в Вене. Сопредседатели подготовят повестку дня этого заседания, в которое войдут основные вопросы политического урегулирования, а также конкретные меры по снижению напряженности на линии соприкосновения. Особое внимание будет уделено завершению расширения деятельности офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ОБСЕ.

Сегодня, 16 ноября, в австрийском председательстве в ОБСЕ также напомнили, что президенты Армении и Азербайджана во время саммитов в Вене и Санкт-Петербурге в 2016 году согласились расширить полномочия личного представителя действующего председателя ОБСЕ.

«Во время саммитов в Вене и Санкт-Петербурге в 2016 году были сделаны конкретные предложения по мерам укрепления доверия. Среди них было предложение расширить полномочия личного представителя действующего председателя ОБСЕ по конфликту, с которым в принципе согласились президенты Армении и Азербайджана», — сказали Trend в австрийском председательстве в ОБСЕ.

«Мы внимательно следили за встречей президентов Азербайджана и Армении в Женеве 16 октября. После этой встречи мы наблюдаем позитивную динамику. Австрийское председательство надеется, что возобновленные действия в этом направлении будут сопровождаться конкретными шагами для урегулирования конфликта мирным путем. В настоящее время обсуждаются все шаги по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, и теперь очередь сторон принимать соответствующие решения. Сопредседатели ОБСЕ могут только содействовать этому процессу», — говорится в сообщении.

В австрийском председательстве в ОБСЕ отметили, что после женевской встречи все усилия должны быть направлены на достижение мира.

ОБСЕ направляет значительные ресурсы в поисках мирного решения нагорно-карабахского конфликта, сказали в австрийском председательстве в ОБСЕ, отметив работу Минской группы во главе с сопредседателями и деятельность личного представителя действующего председателя ОБСЕ на местах.

В сообщении отмечается, что австрийское председательство в ОБСЕ готово и в дальнейшем поддерживать усилия, направленные на достижение мира.