Москва, 16 ноября, 2017, 21:43 — ИА Регнум. В течение всего времени существования Следственного комитета РФ в прессе периодически появлялась информация о его возвращении в состав Генеральной прокуратуры, заявил 16 ноября корреспонденту ИА REGNUM управляющий партнёр юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Роман Скляр, комментируя очередной виток слухов о ликвидации комитета. Он отметил, что подобные идеи могут быть связаны с определёнными бюрократическими вопросами, так как в настоящее время полномочия прокуратуры на этапе предварительного расследования очень ограничены и добиться реальной защиты лица, привлекаемого к уголовной ответственности, практически невозможно. В частности, это вызвано тем, что суд на этапе предварительного расследования рассматривает только процессуальные вопросы, а в существо уголовного дела не вникает.

Следственный комитет РФ

«Периодически возникают вопросы, связанные с разной позицией ведомств в связи с избираемой мерой пресечения. Следствие, используя различные особенности законодательства, может самостоятельно продлевать срок расследования уголовных дел в течение нескольких лет и не принимать во внимание позицию прокуратуры по этом вопросу. Объединение ведомств приведёт к повышению профессионального уровня руководящих работников прокуратуры, на должность прокурора будут назначаться люди, ранее отработавшие следователями и знающие на практике все особенности предварительного расследования», — считает Роман Скляр.

Он отметил, что если в будущем полномочия Следственного комитета всё-таки будут переданы в ведомство прокуратуры, это должно повысить качество государственного обвинения, так как прокурор будет информирован о ходе уголовного дела с самого начала расследования. В настоящее время прокурор получает все материалы уголовного дела для утверждения обвинительного акта по окончании предварительного расследования, сроки на принятие решения ограничены Уголовно-процессуальным кодексом, и зачастую для качественного изучения существа уголовного дела времени не хватает.

По мнению юриста и правозащитника Александра Хуруджи, озвученные изменения могут быть частью политики властей по сокращению количества сотрудников правоохранительных органов и масштабной реформы силовых и правоохранительных ведомств. Подготовка к этой реформе была начата вскоре после ликвидации ФМС и ФСКН и создания Росгвардии. Ведомственная принадлежность следствия служила предметом спора силовиков ещё в советские времена. Предпосылки для «трёхведомственной» структуры следствия были созданы ещё при Иосифе Сталине.

«Общеизвестен факт, что затраты на правоохранительные органы в структуре бюджета государства Россия выше многих развитых и развивающихся стран. При этом часто многие структуры МВД, СК, прокуратуры и так далее дублируют друг друга, а то и вовсе мешают, контролируя и переконтролируя. А в итоге выходит как в поговорке, когда у семи нянек дитя без глаза. Так что данные изменения можно только приветствовать: это и сокращение раздутого штата силовиков, и расходов бюджета на подобные службы, и упрощение ведения дел и взаимодействия сотрудников», — считает Хуруджи.

Добавим, 16 ноября в ряде СМИ в очередной раз появилась информация, что МВД России подготовило предложения по реформированию системы предварительного следствия и ликвидации Следственного комитета. Позднее официальный представитель ведомства Ирина Волк опровергла данную информацию, сообщает «Интерфакс».

Напомним, Следственный комитет России был выделен из состава прокуратуры в 2011 году. В 2016 году появлялась информация, что глава СК РФ Александр Бастрыкин якобы покидает свой пост, позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал эту информацией слухами, которые «Кремль не комментирует».

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