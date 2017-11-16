Москва, 16 ноября, 2017, 17:30 — ИА Регнум. Пенсионный фонд России опроверг заявление бывшего министра финансов России, главы Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина о том, что у российских властей якобы не хватает денег на выплаты пенсий. Соответствующее заявление сделала сегодня, 16 ноября, пресс-секретарь ПФР Маргарита Нагога.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Кудрин

По её словам, у ПФР есть трехлетний бюджет, в котором все расходы на пенсии и социальные выплаты обеспечены доходами фонда в полном объеме. Также она утверждает, что пенсии и большинство социальных выплат будут повышаться каждый год.

«Бюджет ПФР — это гарантия наших социальных выплат», — сказала она РИА Новости.

Нагога посоветовала пенсионерам быть спокойными, так как ПФР обязуется выплачивать все пенсии в срок и в полном объеме.

Напомним, ранее Алексей Кудрин в интервью журналистам заявил, что у правительства больше нет средств на выплаты пенсий на том уровне, на котором они выплачиваются сегодня.

В качестве обоснования своих слов Кудрин привел следующее. Во-первых, он напомнил, что в 2016 году государство впервые нарушило свои социальные обязательства и не проиндексировало пенсии на уровень инфляции. Вместо этого пенсионеры получили единовременную выплату в размере 5 тыс. рублей, которая не покрывает то, что люди недополучили из-за отказа от индексации.

Во-вторых, в правительстве идет активное обсуждение ограничения выплат работающим пенсионерам.

«Это всё — следствие дефицита средств в Пенсионном фонде», — считает Кудрин.