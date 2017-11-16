Тутаев, Ярославская область, 16 ноября, 2017, 17:15 — ИА Регнум. В Ярославской области город Тутаев выбрал себе логотип. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал глава Тутаевского муниципального района Дмитрий Юнусов.

Логотип

Власти Тутаевского района решили выбрать для своего города логотип, который станет символом Тутаева. В голосовании приняло участие 40 проектов. Победителем стала эмблема Лианы Семеновой, известного в Тутаеве блогера и дизайнера.

На логотипе изображены 4 символа города — купола церквей, река Волга, романовская овца и утрированное здание Тутаевскгого моторного завода.

«Победитель выбран, и мы уже сейчас наносим этот логотип на сувенирную продукцию, которую будем дарить на Новый год. Обычно на ней мы изображали герб, а в этом году решили поместить новоизбранный символ», — сказал корреспонденту ИА REGNUM глава Тутаевского муниципального района Дмитрий Юнусов.

Напомним, в сентябре в Тутаеве прошел опрос, в ходе которого жители выбирали между советским и дореволюционным именем города. Тогда этот вопрос буквально разделил тутаевцев. Новый символ, по мнению жителей, объединяет в себе все, что дорого сторонникам разных имен города.