Ярославль, 16 ноября, 2017, 17:15 — ИА Регнум. Публикацией «непонятной прессы» назвала накануне директор департамента образования Ярославля Елена Иванова информацию, размещенную в статье ИА REGNUM по результатам проверки прокуратуры, посвященной вопросам организации питания в детских садах города. ИА REGNUM выяснило подробности этой проверки. В распоряжении агентства имеется ответ депутату областной думы Василию Цепенде за подписью заместителя прокурора Ярославской области В.Ю. Позднякова.

Детское питание

Проверка проводилась по жалобе жительницы Ярославля, с которой также удалось связаться корреспонденту ИА REGNUM. Она говорит, что после введения так называемого «единого меню» ее дети стали приходить домой голодные, у них начались проблемы с пищеварением и аллергические реакции, которые она связывает с изменением питания.

Проверка проводилась в трех садах — №№ 92, 37 и 25. При этом первые два детских сада кормили детей по так называемому «единому меню», но закупкой и приготовлением пищи занимались сами образовательные учреждения. А 25-й садик перешел на аутсорсинг — закупку услуги по питанию в ООО «Комбинат социального питания».

«Проверкой установлено, что меню в данных образовательных организациях составлено с нарушением требований СанПиН 2.4.1.3049−13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Например, обеды не предполагают салаты, полдники — булочные или кондитерские изделия без крема, творожные или крупяные запеканки. По указанным фактам в отношении заведующих МДОУ «Детский сад № 37», МДОУ «Детский сад № 92» возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 6.7 КоАП РФ и части 1 статьи 6.7 КоАП РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения — ИА REGNUM )», — говорится в ответе прокуратуры депутату Ярославской областной думы.

Кроме того, переход на аутсорсинг по питанию предполагает сокращение ставок поваров при детских садах (в большинстве случаев эти повара переходят на работу в нанятую компанию). В детском саду № 25 прокуратура установила нарушение при расторжении трудового договора. По этому факту прокурором внесено представление в адрес заведующей.

Но самое главное, что прокуратура посчитала сомнительным сам способ заключения контракта с компанией, которая теперь организует питание в детском саду, а именно нарушение закона 44 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок…» В течение двух периодов, следующих друг за другом, с ООО «Комбинат социального питания» МДОУ № 25 были заключены два договора с одним поставщиком, что проверяющие посчитали искусственным дроблением контракта во избежание конкурсных процедур. По данному факту также возбуждено дело об административном правонарушении. Оно передано в региональное УФАС, которое должно вынести решение о правомочности заключения контракта таким образом и наказании виновных, если нарушение было.

Как стало известно ИА REGNUM, такой способ заключения контракта с ООО «Комбинат социального питания» применили все 92 (по другим данным — 130) детских садов города Ярославля. Довольно странно, что наказать хотят лишь одну заведующую, а не всех. Либо сотрудников мэрии, курирующих это направление.

На заседании комиссии по социальной политике муниципалитета Ярославля на вопрос депутата Евгении Овод директор департамента образования Елена Иванова сказала, что ни в департаменте, ни в детских садах нет результатов проверки. Это звучит по меньшей мере странно: либо до директора департамента не доводят данные об итогах прокурорских проверок, представлениях и возбужденных административных делах, либо она сознательно вводит депутатов в заблуждение. Возникает один логичный вопрос — зачем?

О подробностях введения новой системы питания в Ярославле ИА REGNUM расскажет 17 ноября.