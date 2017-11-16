Рыбинск, Ярославская область, 16 ноября, 2017, 17:02 — ИА Регнум. Комиссия по топонимии администрации Рыбинска приняла решение не переименовывать улицу Каляева. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации Рыбинска.

Администрация города Рыбинска Улицу Каляева переименовывать не будут

5 августа администрация Рыбинска открыла интернет-голосование о переименовании улицы Ивана Каляева в Николаевскую слободу. Председатель «Общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый Орёл» кандидат исторических наук, генерал Леонид Решетников обратился в топонимическую комиссию Рыбинска с предложение переименовать улицу Ивана Каляева в Николаевскую слободу. В интернет-голосовании приняли участие 289 жителей Ярославской области, в том числе 147 рыбинцев. За сохранение за улицей Каляева своего названия отдали голоса 193 человека, остальные поддержали идею переименования улицы в Николаевскую слободу. От собственников получено четыре письменных ответа, три из которых содержат отрицательное отношение к переименованию улицы.

Учитывая мнение жителей, которые по результатам общественного опроса высказались против переименования улицы Каляева, комиссия по топонимии приняла решение оставить название без изменений», — сказала директор департамента архитектура и градостроительства мэрии Рыбинска Любовь Тихонова.

Иван Каляев родился в Варшаве в многодетной семье отставного полицейского. С 1898 года — член Петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». 4 февраля 1905 года в Москве, на территории Кремля, он бомбой убил Великого князя Сергея Александровича и был задержан полицией. Был повешен 10 (23) мая 1905 года в Шлиссельбургской крепости. До революции 1917 года место, которое сейчас носит имя Ивана Каляева, называлось Николаевской слободой и находилось за пределами города. В 1929 году Николаевская слобода присоединилась к Рыбинску и стала называться Пролетарской слободой. Улицы во вновь присоединённых пригородах получили названия в 1930 году, в том числе и улица Каляева.