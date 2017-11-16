Грозный, 16 ноября, 2017, 16:57 — ИА Регнум. Вербовщики, которые вовлекают в террористическую деятельность новых членов НВФ, гораздо более вредны, чем сами террористы. Наказание за их деятельность должно быть ужесточено. Такое мнение высказал глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя принятый Госдумой РФ в первом чтении законопроект, предусматривающий усиление наказания за вербовку в террористические организации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«Вербовщик или вербовщики должны получить более строгое наказание, чем террорист, приведший в действие часовой механизм или совершивший действия по захвату заложников, а также диверсии», — написал чеченский лидер на своей странице в Instagram.

Предугадывая возможные возражения по поводу того, что невозможно уравнять террориста и вербовщика, Кадыров заявляет, что деятельность последних подобна яду, который отравляет умы людей.

«Человек, которого удалось завербовать и направить на совершение действий, повлёкших за собой десятки и сотни жертв, мог никогда этого и не сделать, если бы изверги не прожужжали все уши, не подвергли психологической обработке. Вербовщик подобен человеку, отравившему родник у истоков», — пишет глава Чечни.

Кадыров, отмечая, что является сторонником самых жестких мер в отношении вербовщиков, заявил о необходимости введения смертной казни для них.

«Вот его-то как раз можно было и приговорить к расстрелу, ибо он, в отличие от смертника, хочет жить, а не идет сам на смерть», — подчеркнул глава Чечни.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 16 ноября, Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, направленный на ужесточение уголовной ответственности за финансирование терроризма, а также за вербовку в террористические организации. Предлагается установить для вербовщиков наказание в виде лишения свободы от 15 до 20 лет со штрафом в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 3 до 5 лет либо без такового, либо пожизненным лишением свободы.

В настоящее время за вербовку установлено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 3 до 5 лет либо без такового.