Москва, 16 ноября, 2017, 16:35 — ИА Регнум. От повышения пенсионного возраста выиграют финансовые спекулянты, а не граждане РФ, уверен экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM 16 ноября, комментируя соответствующее предложение Алексея Кудрина.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кудрин. Выхода нет

«Наш анализ показывает, что Россия подошла к критической черте по качеству инноваций, — заявил Алексей Кудрин в своем интервью «АиФ», опубликованном 15 ноября. — По темпам цифровизации Россия отстает от передовых стран в 3—4 раза! И в нашем прогнозе мы ставим вопрос ребром: сохранится ли Россия как технологическая держава?.. Чтобы платить даже нынешние пенсии, нам нужно отказаться от инвестиций в образование, медицину, строительство новых дорог… Все страны бывшего Советского Союза повысили пенсионный возраст, кроме двух — нас и Узбекистана».

Кроме того, он категорически подчеркнул, что повышение пенсионного возраста — мера не просто необходимая. Она, мол, увязывается с ростом продолжительности жизни, с увеличением периода активной жизни примерно на 10 лет, так как «сегодня человек в 60 лет чувствует себя так же, как раньше в 50».

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Сказать, что слова Кудрина вызвали у экспертов скепсис, значит не сказать ничего.

«Как чувствует себя пенсионер, господину Кудрину виднее, чем мне, и это высказывание правдоподобно, — иронически прокомментировал слова бывшего министра Делягин. — Всё остальное — это наглая, циничная и совершенно обычная для российских либералов ложь. Господин Кудрин, который 11,5 лет был министром финансов Российской Федерации, не может не знать того, что знает любой гражданин России, способный пользоваться интернетом. Для этого достаточно открыть страничку Минфина и посмотреть статистику исполнения федерального бюджета».

По словам Делягина, неиспользуемые остатки средств на счетах федерального бюджета на 1 октября 2017 года составляют 7,2 трлн рублей:

«Говорить, что у правительства нет денег, в то время, когда у него лежат без движения резервы в размере половины годовых доходов, это значит чудовищно лгать или полностью игнорировать реальность».

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Впрочем, Делягин напомнил экс-главе Минфина, что даже если у Российской Федерации вдруг не стало денег, это означало бы только одно — РФ как государство обязана делать то, чем государство отличается от семьи.

«Оно должно эмитировать деньги по потребностям своей экономики, — констатировал Делягин. — Если я начну эмитировать деньги РФ на потребности своей семьи, это будет называться фальшивомонетничеством, и никто меня никогда жалеть не станет. Нормальное же государство — не либеральное, служащее глобальным спекулянтам, а то, которое служит своему народу, имеет обязанности».

Экономист убеждён, российское государство сейчас эмитирует денег в разы меньше, удушая экономику искусственным денежным голодом.

«Другое дело — если мы начнём эмитировать деньги по потребностям экономики, то нам придётся бороться с произволом монополий, — отметил он. — Сегодня их алчность сдерживается нищетой людей, и поэтому цены растут не сильно. Но когда граждане перестанут быть нищими, цены уже придётся сдерживать в рамках антимонопольного регулирования. Конечно, надо будет ограничивать финансовые спекуляции, что для либералов вроде Кудрина неприемлемо».

Оные либералы, как считает Делягин, служат не своему народу, а глобальным спекулянтам, и ограничивать спекуляцию для них так же противоестественно, как для священника ограничивать время молитвы. Увы, без ограничения финансовых спекуляций развитие невозможно. На нашем уровне зрелости финансовой системы все развитые страны Запада прибегали к этим методам.

«Латинская Америка после Второй мировой войны считалась не только богаче Западной Европы, но была и более развитой — там не произошло таких разрушений, — напомнил Делягин. — У них было своё машиностроение, и они даже делали самолёты. Но уже через 10 лет ситуация изменилась, потому что Западная Европа ограничивала финансовые спекуляции, а Латинская Америка — нет».

Если же государство, по его мнению, будет служить спекулянтам, то ни на каких пенсионеров не хватит денег, так как любые деньги, направленные на пенсионера, это грабеж спекулянтов.

При этом Делягин считает, что Кудрин, рассуждая о технологической отсталости, вменяет государству в вину последствия собственной политики:

«У нас действительно разрушается наука даже при увеличении ее финансирования. В рамках либеральной реформы науки все деньги направляются на финансирование проверяющих науку. Раньше Академия наук оплачивала взаимодействие учёных и их загранпоездки. Они ездили по всему миру и изучали ситуацию. Сейчас эти деньги себе забрало ФАНО, и учёные из РФ больше так путешествовать не в состоянии. Только если на деньги принимающей стороны. Я это видел в Китае».

Кудрин, как подчеркнул Делягин, сначала участвовал в уничтожении российской науки, но зато теперь бьёт тревогу и говорит, что с наукой беда.

«Но проблема в том, что деньги идут не на развитие науки, а на её уничтожение, — подытожил Делягин. — Да, финансирование науки в целом удовлетворительное, но финансирование исследований падает катастрофически».

Ещё больше критики вызвало замечание Кудрина о бывших республиках СССР, с которых, очевидно, РФ нужно брать пример и повышать пенсионный возраст.

«Давайте посмотрим на страны бывшего СССР, — призвал Делягин. — Давайте поживём так, как сейчас живут на Украине, в Молдавии, в Киргизии или в Туркменистане. Господин Кудрин занимается подтасовками. Если ему хочется жить так, как живут люди его национальности в Туркмении, пусть едет туда».

Кстати, как уточнил глава Института проблем глобализации, Кудрин в последнее время оживился неспроста.

«То, что Собчак не наберёт 100 тыс. голосов и потихонечку сливается, создаёт для него возможность участия в выборах, — поделился своими соображениями Делягин. — Если он будет участвовать вместе с Путиным и наберёт хотя бы 1%, все будут знать, кто станет следующим президентом РФ, не дожидаясь 2024 года».

Кроме того, прозвучало предположение, что сегодня мы наблюдаем часть общих либеральных действий по организации смуты, майдана по разрушению общественной психики населения перед выборами.

«Майские указы главы государства саботируются либералами в течение пяти лет подряд, — констатировал Делягин. — Идёт подготовка смуты. В США начнётся выяснение происхождения российских денег. В Англии уже началось. Это означает вербовку всех имущих граждан, которые вывезли туда эти деньги».

Напомним, что сегодня в большинстве государств пенсионный возраст составляет 65 лет. В будущем европейские и американские политики планируют повысить его до 70 лет. В конце октября 2017 года в правительстве РФ снова задумались, как заставить пенсионеров работать дольше и больше. Минтруд, правда, официально опроверг сообщения о запланированном повышении минимального трудового стажа, что, однако, не вызвало доверия у общественности и экспертов. Тогда чиновничьи инициативы эксперты охарактеризовали как антисоциальную меру, которая не красит государство и его финансовых проблем не решит.