Брест, Белоруссия, 16 ноября, 2017, 16:35 — ИА Регнум. На белорусской краундфандинговой платформе «Улей» появился новый проект «Бомжстики», заявленная цель которого — продажа фигурок для последующего приобретения новогодних подарков бездомным и малоимущим жителям Белоруссии. Проект уже начали «раскручивать» в соцсетях, о нем даже написали некоторые крупные СМИ, в том числе российские. Однако в реальности это не что иное, как попытка заработка на социально значимых проблемах за счет давления на жалость. Таким образом эту тему прокомментировал автор ИА REGNUM Иван Кузнецов.

Ulej.by «Бомжстики»

Проект по сбору средств заключается в том, что спонсор, которым может стать любой желающий, приобретая «бомжстиков» за определенную сумму (от 5 до 100 белорусских рублей) в зависимости от коллекции и количества фигурок, таким образом отдает часть средств на покупку шерстяных носков и варежек для бездомных в преддверии Нового года. Цель проекта — собрать 3,5 тысячи белорусских рублей (105 146,65 российских) до 20 декабря 2017 года.

В описании к проекту говорится, что «жизнь бомжстика — это ежедневная борьба с голодом, холодом и презрением окружающих». По мнению автора проекта Ильи Дударева, жизнь людей без определенного места жительства — это «скучный квест». Поэтому инициаторы проекта решили подарить игрушечным «бомжстикам» дома, а реальным бездомным — лишь теплые новогодние подарки.

Ulej.by «Бомжстики»

Всего представлено 12 видов «бомжистиков», к каждому из которых есть описание. Например, для фигурки №12 под названием «Машка» авторы проекта придумали историю, согласно которой у женщины было тяжелое детство, и она не любила брать на себя ответственность, поэтому оказалась на улице. В описании к этой фигурке также говорится, что Мария пошла в церковь, после чего переписала свою трехкомнатную квартиру на местную епархию, а сама осталась жить на улице, о чём порой сожалеет, но батюшка говорит женщине, что «всё это от лукавого».

Стоит отметить, что ряд СМИ в своих публикациях назвали этот проект «благотворительным», который помогает «реальному бездомному человеку». Однако такая характеристика «бомжстиков» ошибочна, поскольку на помощь самим бездомным и малоимущим потратят только часть заработанного. Каков процент, в описании к проекту решили не уточнять.

«На мой взгляд, проект «Бомжстики» — ещё одно отвратительное проявление наметившегося в последние годы на постсоветском пространстве тренда коммерциализации социальных проблем народа. Так называемые «благотворители» всех мастей, как правило, выходцы из элиты, поняли, что деньги намного проще выжимать из беднейших слоёв населения, чем из хорошо умеющих считать бюджет скупых богачей.

Надавив на жалось и пользуясь безотказным в потребительском обществе психологическим приемом «потрать немного денег и почувствуй себя спасителем мира», они собирают с еле сводящих концы с концами сограждан постыдную мзду, не давая никакого способа контроля за расходованием аккумулированных средств», — отмечает Иван Кузнецов.

Ulej.by Бомжстик Толик

Что касается конкретно «бомжстиков», то, по словам автора ИА REGNUM, это начинание «противно вдвойне или даже втройне», потому что, помимо обычного для подобных проектов давления «на жалость», здесь сделана также попытка посмеяться над тяжелой судьбой людей, не имеющих крова над головой, и над всей проблемой в целом. Как подчеркнул Кузнецов, только человек, полностью оторванный от реальности, чуждый состраданию мог сравнить жизнь этих людей с квестом.

«Бомжстики» никак не стремятся решить проблему, они лишь предлагают нам купить олицетворение несчастного человека, прочитать его историю, написанную с надменным юморком, потешить себя мыслью о собственном превосходстве, успокоиться оказанной помощью в виде варежек и вернуться к привычному сонному потребительскому существованию. Кстати, в отличие от многих собратьев, данный проект даже не притворяется благотворительным. На его странице честно написано, что только часть средств пойдёт на варежки и носки. А какая часть — не ваше дело», — заключил аналитик.