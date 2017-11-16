Ереван, 16 ноября, 2017, 16:06 — ИА Регнум. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ проявляют определенную активность в контексте процесса урегулирования карабахского конфликта, заявил сегодня, 16 ноября, в беседе с журналистами заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян.

Azatutyun.am Шаварш Кочарян

При этом он опроверг сведения о том, что глава МИД России Сергей Лавров представит свои предложения по карабахскому урегулированию во время визита в Ереван и Баку 20 ноября.

«Об этом неоднократно заявлялось: глава МИД РФ действует в рамках формата сопредседательства. Он и сам об этом не раз заявлял», — подчеркнул замглавы МИД.

Комментируя ход переговоров Кочарян отметил, что вектор процесса был задан в Вене и до сегодняшнего дня он пока не изменился.

По его словам, ожидания посредников таковы: для прогресса в переговорном процессе необходимо доверие между сторонами, а последнее предполагает выполнение достигнутых на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге договоренностей.

При этом замглавы МИД Армении уточнил, что и рабочий визит президента Армении Сержа Саргсяна в Москву, и предстоящий визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Ереван были запланированы давно.

Подготовка к проведению «Дней культуры Армении в России» велась давно, а визит Лаврова приурочен к 25-летию установления дипломатических отношений между РФ и Арменией, напомнил Шаварш Кочарян.

Коснувшись возможности в ближайшее время встреч между представителями Армении и Азербайджана, Кочарян сообщил, что если исходить из того обстоятельства, что посредники провели отдельные встречи с министрами иностранных дел, не исключено, что от сопредседателей МГ ОБСЕ поступит предложение об организации встречи глав МИД Армении и Азербайджана.

По мнению специалиста по международным отношениям Армана Григоряна, очевидно, что процесс нагорно-карабахского урегулированию активизировался. По его словам, по официальным комментариям, практически любой визит заранее или давно запланирован, но на деле Лавров едет в Ереван и в Баку в основном из-за Карабаха. А такие визиты заранее запланировать невозможно.

«Если бы на официальном уровне было объявлено, что визит Лаврова не запланирован заранее, это могло вызвать определённое напряжение и ненужное внимание общества к деталям переговоров. Но даже сам Лавров сообщая о предстоящем визите заявил, что о нём ранее не сообщалось», — сказал наш собеседник.

Напомним, что только за последние несколько дней в Москве состоялись по крайней мере три встречи по карабахскому урегулированию.

14 ноября министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Сегодня, 16 ноября, встречу в аналогичном формате в Москве проведет также министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

15 ноября на встрече президентов России и Армении Владимира Путина и Сержа Саргсяна также затрагивалось карабахское урегулирование. Как сообщает пресс-служба президента Армении, в ходе переговоров главы государств — стратегических партнёров обсудили повестку армяно-российских отношений и вопросы дальнейшего укрепления и развития двусторонних межгосударственных связей. Президенты коснулись хода реализации договорённостей, достигнутых на высоком уровне в различных отраслях, а также сотрудничества между двумя странами в политической, экономической, гуманитарной, культурной сферах и в области безопасности. Президенты Саргсян и Путин высоко оценили проведение дней культуры в двух странах.

«На встрече речь шла также о процессе урегулирования нагорно-карабахской проблемы», — говорится в сообщении.