Астрахань, 16 ноября, 2017, 15:14 — ИА Регнум. В Астрахани появилась странно, но уже широко обсуждаемая скульптура. Зооморфного героя — медведя с лицом президента РФ Владимира Путина выковал из железа астраханский скульптор-самоучка Виктор Кропачев. Сейчас творение красуется в палисаднике частного дома в Трусовском районе. Как признался сам автор композиции под названием «Ум, сила и душа», работа готовилась для выставки одном из учреждений культуры в Астрахани, но организовать вернисаж Кропачеву не удалось.

Скриншот со страницы facebook.com фото размещено Игорем Михайловым Скульптура

Идея создать подобный шедевр появилась ещё шесть лет, но долго пришлось ждать вдохновения. Скульптор добавил, что тщательно всё обдумывал, пишет КаспийИнфо. А вот сама работа над проектом заняла несколько месяцев.

Скриншот со страницы facebook.com фото размещено Albert Safiulin В полный рост

Замысел скульптуры таков: медведь с крыльями — это своего рода образ России, во главе которой находится Путин. Одной ногой медведь наступает на голову орла, олицетворяющего внешних врагов Российской Федерации. В лапах медведь символично держит осетра. Этим автор показывает доброту и душевность российского президента, который несколько лет назад в Астраханской области выпускал в Волгу молодь осетра.

Как обычно, мнения на счёт такого рода современного искусства и видения скульптура разделились. Житель Иркутска, например, посчитал творение прекрасным, даже патриотичным.

«А мне нравится. Вполне достойно. Мастер своего дела. Побольше бы подобных скульптур для подъёма патриотизма в стране. Спасибо Владимиру Владимировичу, что своим образом воодушевляет творческих людей на такие произведения. Очень круто!» — написал один из пользователей соцсети.

Но были и далеко не лестные отзывы о творческой задумке Кропачева. «Чупакабра, жрущая селёдку», «шизофрения на марше», «Вот, уж точно без комментариев». «белочка отдыхает» и ещё массу подобных мнений опубликовали интернет-пользователи, высмеяв скульптуру Путина. Кто-то предположил, что композиция обязательно должна стать новым мемом.

При этом одни предлагают автора наградить, другие — посадить.

«Художника каждый может обидеть. Там так видят своего царя. В. Кропачев талантище!!! Наградить скульптора бесплатной поездкой в Магадан. Отменный птеродактель вышел. Я предлагаю увековечить царя и поставить шедевр на мавзолее», — поделился своим мнением А.

Скриншот со страницы facebook.com фото размещено Игорем Михайловым Композиция

«А вообще на месте гаранта я б оскорбился, зоофелия какая-то, да и чертовщиной попахивает», — считает житель Псковской области.

«Че-та страшный какой-то Путин получился. Вурдалак такой из разных частей животных. Я думаю, что скульптор себе срок настрогал лет на 10−15 (авторские орфография и пунктуация сохранены — прим. ИА REGNUM ), — написал еще один комментатор.

Добавим, что художественной ковкой Виктор Кропачев начал заниматься еще с 2009 года. Несколько лет назад ему даже удалось получить от региональной службы занятости субсидию на развитие собственного дела. Последнюю выкованную скульптуру автор собирается подарить Владимиру Путину.