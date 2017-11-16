Москва, 16 ноября, 2017, 14:58 — ИА Регнум. Правительственный закон, позволяющий субъектам РФ самостоятельно устанавливать размер ставки налога на движимое имущество, крайне неблагоприятно скажется на экономическом развитии регионов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 ноября заявил первый замлавы фракции «Справедливой России» в Госдуме Михаил Емельянов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

Речь идет о поправках в Налоговый кодекс РФ, которые обязывают регионы вводить налог на движимое имущество и устанавливают максимальную ставку по нему — 1,1%. Ставка будет действительна в течение всего 2018 года, затем ее, по решению региона, можно будет повышать до 2,2%. Госдума приняла закон в третьем чтении на пленарном заседании 16 ноября.

«В этом вопросе надо подумать не столько о том, что это будет значить для властей регионов, сколько что это значит для самого региона и для бизнеса в нём. На самом деле это скрытое повышение налогов», — отмечает Емельянов.

При этом, по его словам, публично Минфин вторит словам президента РФ Владимира Путина о недопустимости повышать налоги в ближайшее время, но на деле ведомство не может не увеличивать их.

«Из-за этого закона регионам придется вводить налог на имущество по максимальной ставке, потому что если они максимальную ставку не установят, то Минфин не компенсирует выпадающие доходы», — считает Емельянов.

Кроме того, при отказе устанавливать максимальную ставку регионы также могут лишиться возможности получать межбюджетные трансферты. Парламентарий предполагает, что Минфин откажет таким регионам в выплатах из госбюджета из-за неполного использования ресурсов по повышению доходов в свой бюджет.

«Это на самом деле удар по экономике регионов, потому что вся эта тяжесть переложится на бизнес, увеличится количество банкротств, замедлится экономический рост, а у предприятий будет мало денег на инвестиции. А ведь где-то 60—70% инвестиций предприятия проводят за свой счет из-за высокой ключевой ставки Центробанка РФ и большой стоимости кредита», — подчеркнул Емельянов.