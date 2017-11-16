Лондон, 16 ноября, 2017, 14:52 — ИА Регнум. Доллар достиг своего пика в январе 2017 года и в ближайшие шесть лет его ждет ослабление, так как прогнозы роста глобальной экономики имеют большее значение, чем процентные ставки ФРС, сказал главный глобальный валютный стратег Morgan Stanley в Лондоне Ханс Редекер. Об этом 16 ноября сообщает Bloomberg.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

Он считает, что инвесторы должны сократить вложения в доллар в пользу развивающихся валют и евро. По мнению аналитика, японская валюта в начале 2018 года поднимется до 117 иен за доллар, а к концу года опустится до 108.

«Ключевым драйвером изменения курса доллара является не процентная ставка, а то, как функционирует глобальная экономика, и глобальный спрос на финансирование», — считает Редекер.

По его мнению, валюты развивающихся рынков обещают «суперпривлекательную» доходность, которую рынки развитых стран не имеют. Редекер отдельно выделяет привлекательность российского рубля и связывает это с ростом национальной экономики и консервативной политикой Центробанка РФ.

Аналитик также выделил валюты Индии, Колумбии, Чили и Польши. С настороженностью Редекер порекомендовал относиться к бразильской валюте из-за политических рисков и предстоящих выборов.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине октября 2017 года произошло небольшое укрепление рубля и ослабление доллара из-за угасания спроса на американскую валюту и геополитических рисков. По мнению аналитика ГК ИнстаФорекс Игоря Ковалева, доллар сохранял уязвимость на фоне напряженности на Корейском полуострове.