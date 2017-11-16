Москва, 16 ноября, 2017, 16:14 — ИА Регнум. Вводить лицензирование квест-индустрии на законодательном уровне пока не стоит, заявил корреспонденту ИА REGNUM 16 ноября член экспертного совета при комиссии Мосгордумы по безопасности Дмитрий Ефимов, комментируя инициативу столичных депутатов навести порядок в отрасли. По его мнению, появление любой регулирующей организации, в частности, саморегулируемой (СРО), резко увеличит стоимость участия в игре и приведёт к сужению целевой группы, из которой будут исключены беднейшие участники. Таким образом, процесс социального расслоения в городе будет усилен.

Цитата из к/ф «Бриллиантовая рука». Реж. Леонид Гайдай. 1968. СССР «Подскользнулся, упал, потерял сознание... Очнулся — гипс!»

«Как известно, вынося историю с регулированием квест-индустрии, депутаты Мосгордумы основывались на жалобах граждан и случаях травм на заданиях со стороны участников. Понятно, что требования техники безопасности при организации игр должны соблюдаться, но вопрос — надо ли их вводить законодательно», — заявил он.

По словам Ефимова, если в индустрии реальных квестов появится регулирование, то цены на услуги взлетят, что приведёт к увеличению разрыва между «золотой молодежью» и студентами из общежитий, а в конечном итоге негативно повлияет на социально-политическую обстановку в городе.

«Надо ли Москве это накануне президентских выборов? Проблему с травматизмом можно решить, разработав правила ТЗ специально для предприятий квест-индустрии, предварительно дав им законодательную дефиницию. Но лицензировать эту деятельность, думаю, пока не стоит», — считает Дмитрий Ефимов.

Напомним, 15 ноября депутаты Мосгордумы заявили о необходимости разработать поправки в федеральное и столичное законодательство для обеспечения безопасности участников квестов. По словам заместителя прокурора Москвы Константина Кремнева, за последнее время в столичную прокуратуру поступило пять обращений, касающихся нарушений в части обеспечения безопасности. При этом довести дело до суда по обращениям не удалось, так как правила безопасности для данного вида деятельности нигде не зафиксированы.

«Особую обеспокоенность вызывают участившиеся в последнее время несчастные случаи, произошедшие с игроками, которые имели широкий резонанс в СМИ. Последний такой случай был в конце октября: под участниками квеста в заброшенном здании на 1-м Варшавском проезде провалился пол», — напомнил председатель столичного парламента Алексей Шапошников («Единая Россия»).

По словам начальника отдела надзора в сфере защиты прав потребителей управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве Владимира Кравченко, конкретно по данной услуге кодекс об административных правонарушениях РФ не предусматривает ответственности исполнителей за нарушение прав потребителей. По статье о недоведении достоверной информации об услуге организаторам грозит лишь штраф от пяти до 10 тыс. рублей.

«Учитывая, что стоимость одного билета на квест в среднем составляет четыре-шесть тыс. рублей, такое наказание явно никого не останавливает», — отметил он.

В данной связи предлагается ввести отдельную статью в КоАП РФ, которая позволила бы ужесточить ответственность организаторов за предоставление подобного рода услуг. Также следует законодательно закрепить обязанности исполнителя услуг заключать письменную форму договора с потребителем.

«Мы предложили предпринимателям объединиться в целях саморегулирования отрасли, создать ассоциацию, включающую всех участников данного рынка, и в рамках этой организации разработать правила безопасности, обязательные для всех участников. Контроль за исполнением этих правил необходимо возложить на представителей ассоциации, для этого в неё войдут эксперты, которые будут оценивать степень соответствия условий проведения квестов установленным правилам. Вторая инициатива связана с созданием организации, объединяющей не всех участников рынка, а только основных игроков. Сегодня рынок квестов в Москве не регулируется какими-либо едиными положениями. Поэтому для выработки стандартов качества и безопасности таких развлечений гораздо удобнее будет работать с консолидированным предпринимательским сообществом», — добавил председатель комиссии Мосгордумы по делам общественных объединений и религиозных организаций Антон Палеев («Единая Россия»).

По мнению председателя комиссии Мосгордумы по безопасности Инны Святенко («Единая Россия»), необходимо разработать поправки к федеральному закону 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» по организации и проведению квестов, а также внести изменения в проект закона города Москвы «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью и развитию несовершеннолетних в городе Москве». Речь идёт о запрете посещения квестов лицам до 14 лет без сопровождения взрослых.

По словам заместителя руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы Сергея Доброродного, предприниматель, предоставляющий квест-услугу, должен быть зарегистрирован в органах Роспотребнадзора. Если регистрации нет, то организация игр без регистрации попадёт под действие УК РФ и повлечёт наказание от штрафа до лишения свободы на срок от пяти до 10 лет.

Отметим, что идея внедрения регулирования индустрии квестов появилась после серии инцидентов. В 2017 году столичный Роспотребнадзор принял 11 жалоб на организаторов городских приключений. Так, в июне 2017 года несовершеннолетний участник в результате падения распорол лицо о железный штырь, а в октябре после падения под пол были госпитализированы ещё трое игроков.