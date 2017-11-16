Владивосток, 16 ноября, 2017, 13:30 — ИА Регнум. Завершилась двухнедельная эпопея по уголовному делу бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарёва. На этот раз местом действий был Верховный суд РФ, который принял решение об изменении территориальной подсудности дела. Это означает, что вместо того, чтобы отправить материалы дела в Ленинский суд Владивостока, как того требует УПК РФ, их направят в Тверской суд Москвы.

(сс) CWitte Фемида

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Судебная практика последних лет показывает, что в процессе проведения многочисленных процессуальных действий при расследовании громких уголовных дел вопрос территориальной подсудности поднимается достаточно редко. Это связано с тем, что в Уголовно-процессуальном кодексе указан исчерпывающий перечень обстоятельств, при которых рассмотрение дела переносят в другой суд. Однако бывают случаи, когда вопрос изменения территориальной подсудности является дополнительным рычагом для стороны обвинения, на который можно надавить под предлогом якобы имеющейся угрозы объективному и беспристрастному рассмотрению материалов дела по существу.

Из последних наиболее ярких примеров подобного рода можно назвать решение по делу миллиардера Дмитрия Михальченко, обвиняемого в мошенничестве. 30 октября Верховный суд РФ удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры о рассмотрении уголовного дела в Басманном суде Москвы вместо Кингисеппского суда Ленинградкой области. В своём ходатайстве прокуратура заявляла, что Михальченко и его окружение имеют обширные связи в правоохранительных органах и могут оказать давление на кингисеппских судей.

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По аналогичному сценарию прошло и заседание по делу экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарёва. Прокуратура, ссылаясь на некую оперативную информацию, не приобщённую к материалам уголовного дела, заявила об угрозе объективному рассмотрению материалов дела в Ленинском суде Владивостока. Несмотря на контрдоводы адвокатов Пушкарёва, этого было достаточно для того, чтобы Верховный суд РФ поддержал гособвинителя. Правда, рассмотрение дела ввиду большого количества возражений защиты экс-мэра затянулось на три дня.

Генпрокуратура в своём обращении в высшую судебную инстанцию указала на то, что Пушкарёв якобы мог влиять на позицию местного суда, учитывая свои знакомства и финансовые возможности своей семьи. Вместе с тем, по мнению экспертов, нынешняя ситуация во Владивостоке говорит о том, что позиции Игоря Пушкарёва никак не отражаются на работе региональной судебной системы. Наглядным примером является недавний арбитражный процесс о якобы имевшем место нарушении администрацией Владивостока правил конкуренции при организации госзакупок стройматериалов.

Фактически именно с этого начиналось уголовное дело против Пушкарёва в нынешнем его виде ещё в 2015 году. Ответчиком по делу выступает региональное УФАС, которое настаивает на том, что городская администрация нарушала закон о конкуренции. Городские власти, в свою очередь, не были согласны с подобными обвинениями и даже выиграли первые две инстанции в арбитражных судах Приморского края. Однако в начале 2017 года, в разгар предварительного следствия по уголовному делу Пушкарёва, Дальневосточный арбитражный суд внезапно отправил дело в первую инстанцию на новое рассмотрение. Спустя несколько месяцев в Арбитражном суде Приморского края был неожиданно заменён судья, рассматривавший дело. Новый состав суда вынес решение, противоположное первоначальному, в пользу антимонопольщиков. В данном случае система вполне убедительно продемонстрировала, что она живёт и работает по своим правилам, и никакой, тем более отстранённый от должности и заключённый в СИЗО, мэр ей не указ.

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Вместе с тем вариант слабой доказательной базы, собранной по делу Пушкарёва за 1,5 года, больше похож на реальную причину переноса рассмотрения дела в Москву.

Следствие по делу экс-мэра растянулось на 17 месяцев, однако каких-то существенных доказательств вины уже бывшего мэра и других фигурантов дела пока не было предоставлено. Исключение составляет появление обвинения во взятке, которая, как оказалось, была передана в неустановленном месте и неустановленное время, да ещё и от брата брату. На протяжении всего этого времени сторона обвинения лишь регулярно ходатайствовала о продлении ареста Игорю Пушкарёву, зачастую даже не давая внятных обоснований. Вместе с тем отправка дела во Владивосток могла быть чревата для гособвинения необходимостью убедить местных судей в законности аргументов следствия. Необходимость вынесения обвинительного приговора для них могла оказаться не очевидной. Учитывая те материалы дела, которые на сегодняшний день опубликованы в открытом доступе, позиция обвинения в суде Владивостока могла бы «расползтись», считают эксперты. А так как разница во времени между столицей и Приморьем составляет семь часов, то координировать работу гособвинителей было бы сложно даже физически.

Наблюдатели сходятся во мнении, что перенос дела Пушкарёва в Москву — это очередная демонстрация обширного инструментария Следственного комитета РФ и Генеральной прокуратуры РФ на этапе подготовки документов к суду. Вместе с тем если сторона обвинения всё-таки рассчитывает на лояльность судей Тверского суда при вынесении приговора, то не прогадали ли они с местом рассмотрения дела?

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Учитывая внимание общественности к делу Улюкаева или Белых, которые рассматриваются в Москве, и невысокий интерес к делу экс-губернатора Сахалинской области Хорошавина, рассматриваемому по существу в Южно-Сахалинске, скорее всего, к нестыковкам в обвинении по делу Пушкарёва будет более пристальное внимание, нежели во Владивостоке. И уже сейчас понятно, что сам процесс будет непростым с технической точки зрения, ведь суду предстоит допросить десятки свидетелей по делу при помощи видеосвязи, с учётом временной разницы Москвы с Владивостоком в семь часов.

Политолог Пётр Ханас отмечает, что решение Верховного суда РФ только усугубляет общую картину вокруг уголовного дела бывшего мэра Владивостока.

«На сегодняшний день складывается ощущение, что дело Пушкарёва стало для кого-то карьерной лестницей. В этой связи предпринимаются все усилия, чтобы дело было максимально подконтрольно представителям следствия и прокуратуры. Однако подобные заигрывания, которые явно находятся на грани политики и закона, опасны в преддверии президентских выборов, при подготовке к которым разные политические силы могут высвечивать те или иные события, — отмечает Ханас. — Многих вещей в деле Пушкарёва можно было избежать, что в итоге бы убавило накал вокруг процесса и не дискредитировало правоохранительную систему».

Как сообщало ИА REGNUM, Верховный суд РФ 15 ноября удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры, изменил подсудность дела и передал его на рассмотрение в Тверской суд Москвы. В Генпрокуратуре посчитали, что в случае рассмотрения уголовного дела в Приморском крае есть вероятность небеспристрастности судей.

Игорь Пушкарёв, находящийся под стражей с июня 2016 года, подал в отставку по собственному желанию. Заявление было зарегистрировано в администрации города 3 ноября.

Игорь Пушкарёв был арестован 1 июня 2016 года по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе. Позже его обвинили в другом должностном преступлении — получении взятки от своего родного брата.