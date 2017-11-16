Москва, 16 ноября, 2017, 13:23 — ИА Регнум. В Госдуме не исключают эвакуации из-за ложного сообщения о «минировании» нижней палаты парламента и Кремля, передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября.

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«Приемную Совета Федерации эвакуировали. Следующие — Госдума и Кремль», — заявил в ходе пленарного заседания депутат Валерий Рашкин (КПРФ).

Парламентарий настаивает на поддержке своего предложения обратиться к Генпрокурору Юрию Чайке и главе ФСБ Александру Бортникову в связи с волной «минирования» в России. Накануне его предложение нижняя палата парламента не поддержала.

Вместе с тем предполагается, что комитет Госдумы по информполитике 22 ноября обсудит поправки, предполагающие блокировку звонков от телефонных террористов.

С 11 сентября 2017 года из-за заведомо ложных сообщений об актах терроризма более чем на 2,5 тыс. объектах по всей стране были эвакуированы около 1,4 млн человек, отмечают в Госдуме.