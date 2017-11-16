Киев, 17 ноября, 2017, 02:12 — ИА Регнум. Страны Восточной Европы постепенно меняют свое отношение к киевской администрации, а в последние месяцы и недели эти перемены особенно заметны. О причинах резкой смены риторики пишет редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Так, новый украинский закон об образовании побудил правительство Венгрии занять откровенную антиукраинскую позицию. Министр иностранных дел Петер Сийярто объявил о намерении Венгрии блокировать все инициативы Украины в ЕС, а в доказательство серьезности этих слов венгры вынесли данный вопрос на рассмотрение ПАСЕ. Секретарь министерства юстиции Венгрии Золтан Ковач заявил об ущемлении прав проживающих на Украине нацменьшинств, что противоречит ценностям европейской интеграции:

«Мы в ЕС инициируем пересмотр соглашения об ассоциации с Украиной. Мы сделаем вашу жизнь тяжелой», — прямо сказал Ковач на встрече с украинскими журналистами.

В свою очередь президент Румынии Клаус Йоханнис отменил запланированный на октябрь визит в Киев в связи с принятием украинским парламентом нового закона об образовании. Далее вопиющая некомпетентность украинских дипломатов привела к скандалу между Украиной и Сербией, приведшему ко взаимному отзыву послов для консультаций. Но заметнее всего эволюция отношения к украинскому курсу в Варшаве.

Замглавы МИД Польши Бартош Чичкочи сказал, что Украина должна расплатиться за преступления прошлого. Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что его страна долгое время безоговорочно оказывала поддержку Украине с точки зрения своей безопасности, но теперь Варшава признает, что Киев «использует» ее в расчете на то, что эта поддержка никогда не иссякнет. Президент Анджей Дуда указал Порошенко на неприемлемость наличия в украинском правительстве людей с откровенно антипольскими взглядами. Из заявлений польских политиков следует, что красная черта в отношениях между двумя странами становится все ближе, и при ее пересечении позиция Варшавы в отношении Киева станет жесткой. Столь резкий разворот Польша осуществила всего за три недели.

В чем причина быстрой эволюции восточноевропейского отношения к Украине и как оно связано с позициями Белого дома в «незалэжной», читайте в статье: Восточная Европа к разделу Украины готова

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