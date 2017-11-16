Ярославль, 16 ноября, 2017, 12:36 — ИА Регнум. Ярославский государственный университет им. Демидова рассматривает возможность создания «зеленой аудитории», согласно которой студентам будут читать лекции на улице. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили директор АНО «Региональное агентство творческих инициатив» Сергей Кремнев.

Pixabay.com Студентам лекции на свежем воздухе должны понравиться

ЯрГУ хочет сделать рядом со своим зданием открытую площадку для общения. Там будут устраивать дискуссии, круглые столы, читать лекции не учебного плана. Университет обратился в АНО «Региональное агентство творческих инициатив» с просьбой разработать концепцию «зеленой аудитории» для площадок около здания исторического или юридического факультетов опорного вуза региона.

«Мы опросим студентов ЯрГУ, жителей соседних домов, что бы они хотели там видеть. Может, это будет место для лекций, а может — мини-рынок или площадка для обмена книгами. После этого мы сделаем эскизный проект — как мы видим воплощение этих идей. Нам надо продумать покрытие, места для сидений, освещение, возможность подключения аппаратуры и многое другое», — сказал корреспонденту ИА REGNUM директор АНО «Региональное агентство творческих инициатив» Сергей Кремнев.

Концепция должна быть готова к 20 декабря. И если университет она устроит, то весной может начаться ее воплощение.