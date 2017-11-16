Варшава, 17 ноября, 2017, 01:13 — ИА Регнум. Проблемы Польши с Украиной начались не во времена Бандеры и к ним не сводятся, причины лежат глубже. Польское же правительство упустило из виду главенствующие в последние годы тенденции украинской исторической памяти. Выводы автора польского портала Iteria Артура Врублевского приводит в своей статье редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Uczyc-sie-z-historii.pl Львов времен Австро-Венгрии

По мнению Врублевского, разговор о политике Украины необходимо вести при отказе от темы «российской агрессии» в Крыму и в Донбассе. «Это не «зеленые человечки» спровоцировали такую, а не другую политику идентичности нашего восточного соседа», уверен Врублевский, который считает, что начало текущим проблемам положил «ленинопад», сопряженный со стремлением украинского общества «вглядеться в историю Украины и найти героев, которые за свободу и независимость боролись как раз и именно с Россией». И все же, по его мнению, Киев трезво оценит действия украинских националистов только тогда, когда украинские политики подумают о чем-то еще, помимо «российской агрессии». Например, о возможности более глубокой европейской интеграции.

Стоит, однако, отметить упрощение, связанное с такой позицией, потому что именно евроинтеграционные амбиции довели Киев до напряженности с Кремлем и русофобии как средства пропаганды и управления. При главенстве в гуманитарной области украинских националистов врагами, помимо русских, стали и поляки, что объяснимо отношением Западной Украины к польскому империализму как к врагу историческому, давнему. И это при том, что польские же публицисты писали об «изобретении» Габсбургами украинцев, которые в этом случае получаются не настоящей нацией, а плодом австрийских махинаций, и то побочным.

Об исторических корнях нынешней напряженности между Польшей и Украиной читайте в статье: Польша проигрывает Украину. Но виновата в этом не Россия

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