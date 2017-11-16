Москва, 16 ноября, 2017, 12:14 — ИА Регнум. В 2018 году на ряде станций Московского центрального кольца (МЦК) начнут работать аптечные пункты и кофейни. Подведены первые итоги аукционов на аренду соответствующих торговых площадей, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM МЦК

Павильоны, где пассажиры смогут купить лекарства и иные медицинские и гигиенические товары, будут работать на шести станциях: Верхние Котлы, Новохохловская, Измайлово, Стрешнево, Деловой Центр и Панфиловская. На первых четырех откроются и кофейни, где покупателям предложат сэндвичи, супы и напитки.

Общая площадь сдаваемых в аренду помещений — более 400 кв м. При этом под каждый аптечный пункт отводится 30 — 60 кв м, под кофейню — от 30 до 50 кв м.

На первый квартал 2018 года намечены следующие торги. Путем аукциона определятся арендаторы площадей, на которых появятся мини-офисы мобильных операторов, турагентства, киоски с печатными изданиями, мини-маркеты и пункты бытового обслуживания. В целом для размещения торговых точек на станциях МЦК будет выделено более 3 тыс. кв м.

Как сообщало ИА REGNUM, МЦК было запущено в Москве 10 сентября 2016 года. В течение года его поезда перевезли 100 млн человек. Фактически МЦК, включающее 31 станцию, стало 14-й линией столичного метро.

Рекордное количество пассажиров — более 423 тыс. человек — воспользовались МЦК 11 октября 2017 года. Днем ранее, 10 сентября, поезда «Ласточка» перевезли 422 ты. пассажиров.

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