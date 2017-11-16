Краснодар, 16 ноября, 2017, 11:52 — ИА Регнум. В Краснодарском крае обещают достроить все проблемные дома. Причём сделать это уже в достаточно обозримом будущем. Однако радоваться пока придётся не всем обманутым дольщикам. Заявленные обещания касаются незавершенных многоквартирных домов и жилых комплексов в Краснодаре, Сочи, Новороссийске, Анапе и Туапсе, но только тех, которые официально зарегистрирован в краевом реестре. Об этом речь шла на встрече с дольщиками, которую провёл губернатор Краснодарского рая Вениамин Кондратьев, передаёт ИА REGNUM 16 ноября.

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Кто поможет обманутым дольщикам Кубани?

В настоящее время в Краснодарском крае проблемными являются более трети, а точнее 36% из всех строящихся многоквартирных домов. По словам первого вице-губернатора Кубани Андрея Алексеенко, 45% работающих застройщиков допускают нарушения обязательств перед дольщиками, прежде всего — в части соблюдения сроков завершения и ввода в строй своих объектов. Между тем, муниципалитеты уже разработали планы-графики по достройке 90% остановленных строек.

«Сегодня нам нужна конкретика — четкий алгоритм того, как проблемные дома будут достраиваться, вводиться в эксплуатацию, а главное — в какие сроки», — сказал глава региона Вениамин Кондратьев, сразу же обозначив период, отведенный для решения проблем обманутых дольщиков — три года.

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«Максимальные сроки завершения строительства домов, которые находятся в краевом реестре — 2020 год», — поставил задачу главам муниципалитетов губернатор.

Наибольшее внимание на встрече уделили проблемным объектам Краснодара. Таковых в краевой столице достаточно — ЖК «Рич Хаус», ЖК «Территория счастья», ЖК «Анит-Сити», ЖК Мультиплекс «КИНО», ЖК «Радуга», долгострои компаний «Таурас-96», «Новер».

Как заверил мэр города Евгений Первышов, практически по всем проблемным стройкам уже есть «дорожные карты» и «понимание решения по каждой конкретной ситуации».

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«В 2017 году уже завершен ряд объектов, по которым были нарушения сроков ввода. Дольщики в общей сложности получили около 3 тыс. квартир», — добавил градоначальник.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодня в Краснодарском крае в реестре числятся более 800 обманутых участников долевого строительства и порядка 60 проблемных объектов.

Добавим, что за последние полтора года в регионе введены в эксплуатацию шесть многоквартирных домов-долгостроев. Для завершения строительства ещё 12 проблемных объектов в Краснодаре с общим числом дольщиков более 1,5 тыс. человек, незарегистрированных в реестре, найдены три инвестора.