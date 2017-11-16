Москва, 16 ноября, 2017, 11:41 — ИА Регнум. В Госдуме призвали парламенты стран мира проанализировать свое законодательство и принять жесткие санкции в отношении вербовщиков террористов, передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

Госдума в первом чтении обсуждает законопроект о пожизненном тюремном сроке для вербовщиков террористов.

По словам депутата Госдумы Адальба Шхагошева («Единая Россия»), около 700 немцев воюют в Сирии, 600 французов, более 500 американцев, австралийцев, этот список можно продолжить.

«Мы слишком хорошо знаем природу международного терроризма, советуем прислушаться и пересмотреть и конкретизироваться свое законодательство в этих странах. Мы очень часто оставались одни при борьбе с международным терроризмом», — отметил парламентарий.