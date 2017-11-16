Киев, 16 ноября, 2017, 11:47 — ИА Регнум. 14 ноября третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН, который занимается социальными, гуманитарными и культурными вопросами, принял т.н. «резолюцию о правах человека в Крыму и Севастополе». 71 государство ООН поддержало документ, разработанный украинской стороной, при этом 25 стран проголосовали против, а еще 77 государств воздержались от голосования. Особенное негодование в Киеве вызвала позиция Белоруссии, проголосовавшей против резолюции. Украинские политики в очередной раз заявили о «ноже в спину» от Минска, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Бацька

По словам постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко, резолюция подтверждает, что между Украиной и Россией «существует международный вооруженный конфликт, осуждает применение на временно оккупированной территории российских законов и содержит требование к РФ выполнить промежуточное решение Международного суда ООН по восстановлению прав и свобод украинцев в Крыму».

Народный депутат от «Блока Петра Порошенко», первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко высказалась уже по позиции Минска, оценив собственно резолюцию как «жесткую и очень важную»:

«Против — лишь 25, среди них — Беларусь. Вместе с РФ, конечно. Это — не нейтральная позиция, а вполне конкретная. Нейтральные страны хотя бы воздержались, Беларуси снова не хватило «нейтральности» для отличной от РФ позиции. Но при этом Минск претендует на некоторые миротворческие лавры, настаивая, что создает нейтральную площадку для переговоров по Донбассу… Я как украинский политик и как участник переговоров в минских группах расцениваю голосование белорусской делегации в третьем комитете ООН по резолюции по Крыму как идущее вразрез с громкими заявлениями о нейтральности. Это второй нож в спину Украине. После подобного прошлогоднего голосования. Излагаю свою позицию максимально дипломатично, молчать не считаю возможным».

Еще один представитель Верховной рады, народный депутат от «Народного фронта» Дмитрий Тымчук отмечает, что голосование за резолюцию Генассамблеи ООН по Крыму «расставило все на свои места»:

«Мы увидели, как власти Беларуси пытаются усидеть на двух стульях. Они могли как минимум воздержаться, но проголосовали против. Украине Лукашенко обещал свою поддержку, но стоит ему поехать на встречу с россиянами, как его риторика в мгновение меняется. С самого начала российской агрессии против Украины было понятно, что Беларусь — не нейтральное государство. Учения «Запад-2017» лишь подтвердили, что Минск — военный союзник Москвы. По сути, Беларусь — это сателлит РФ. Ведь белорусские войска готовы принимать участие в совместных операциях под руководством органов военного управления России».

Журналист Роман Цымбалюк также отмечает, что Минск «встал на сторону Кремля», проголосовав «против резолюции Генассамблеи ООН по Крыму», хотя подчеркивает, что странно было бы ожидать иного:

«Страна, которая претендует на статус миротворца, могла бы воздержаться. Не говоря уже, что на белорусской территории воруют граждан Украины и отправляют в российские СИЗО. Вообще-то Минск — ближайший военный союзник Москвы. Достаточно вспомнить, как в сентябре пугали Европу своими учениями «Запад-2017».

Заместитель гендиректора крымскотатарского телеканала ATR Айдер Муждабаев высказывается гораздо более резко:

«Украина — не терпила. Ни для кого. В том числе для лукашенковской Белоруссии. Предлагаю нашему президенту публично дезавуировать свои слова о том, что эта прислуга Путина — «наш не просто партнёр, а друг». Он нам не партнер и не друг, а враг. Хватит, да и ни к чему унижаться».

ИА REGNUM напоминает, что в ноябре 2016-го украинскую резолюцию о правах человека в Крыму принял комитет ООН, Белоруссия и тогда голосовала против. В Киеве заявили о том, что позиция Минска является «ножом в спину» — с таким заявлением, в частности, выступила та же Ирина Геращенко.

В июле 2017 года президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил Киев с официальным визитом. По словам Порошенко, Лукашенко тогда его заверил в том, что территория РБ никогда не будет использована для агрессивных действий против Украины.

«Сегодня я в очередной раз получил заверения от вас, господин президент, что территория дружественной для Украины республики Беларусь никогда не будет использоваться против Украины, а украино-белорусская граница никогда не будет границей войны», — сказал Порошенко.

Сам же Лукашенко, говоря о своей позиции по конфликту в Донбассе, тогда заявил следующее:

«Я никогда не ставил перед собой целью бежать впереди паровоза или спешить вперед батьки в пекло, как у нас в Украине, России, Беларуси говорят. Я делал, делаю и буду делать только то, о чем меня попросят два президента… Все, что поручат мне два президента, больше, чем кто-либо вовлеченные в этот конфликт, мы, белорусы, будем делать. Мы не претендуем ни на какие лавры. Какие могут быть лавры, когда гибнут люди… Вы, украинцы, должны знать, что у вас есть близкие и родные люди, которые живут чуть севернее от вас, но ничем не отличаются от вас. Если вам трудно — чем только сможем, поможем».

Также напомним, что 15 ноября глава белорусского МИД Владимир Макей в Москве заявил, что Белоруссия готова направить миротворческий контингент на Донбасс — «если это будет приемлемо всем заинтересованным сторонам, для того, чтобы участвовать в решении миротворческих задач».