Ярославль, 16 ноября, 2017, 11:28 — ИА Регнум. Сотрудники вневедомственной охраны Ярославского Управления Росгвардии задержали троих мужчин, среди бела дня укравших три секции чугунного ограждения на проспекте Ленина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УМВД России по Ярославской области.

City-yaroslavl.ru Чугунное ограждение на проспекте Ленина

Утром 15 ноября в полицию поступил звонок о том, что неизвестные люди крадут секции ограждения около Дворца Молодежи на проспекте Ленина. На место выехал ближайший наряд вневедомственной охраны.

«На месте с тележкой, где лежали две секции, задержали троих мужчин 1983, 1975 и 1973 года рождения. Все они имели судимости. Затем на место выехала следственно-оперативная группа Ленинского райотдела полиции», — сказала корреспонденту ИА REGNUM сотрудник пресс-служба УМВД по Ярославской области Марина Кокуева.

Следственным отделом ОМВД России по Ленинскому городскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Похищенное изъято, сумма ущерба устанавливается. Сотрудникам полиции воры пояснили, что намеревались сдать похищенное в пункт приема металлолома. В соответствии с ч. 2 ст. 158 УК РФ предусмотрено наказание лишение свободы на срок до пяти лет.