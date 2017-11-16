Красногорск, 16 ноября, 2017, 11:21 — ИА Регнум. С начала 2017 года на территории Московской области выявлено около 11 тысяч несанкционированных свалок и навалов мусора. Об этом заявила начальник Госадмтехнадзора Татьяна Витушева, сообщается на сайте облправительства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Свалка мусора

«В результате проведенных административно-техническими инспекторами Московской области надзорных мероприятий в Подмосковье в 2017 году выявлено свыше 1219 свалок и около 9,5 тысяч навалов мусора», — уточнила Витушева.

По ее словам, в настоящее время половину свалок и скоплений мусора удалось устранить.

Лидерами по количеству выявленных скоплений отходов стали Можайский, Дмитровский, Талдомский и Раменский районы, а также городские округа Люберцы и Шатура.

Меньше всего свалок и навалов зафиксировано в городских округах Жуковский, Королев, Ивантеевка, Бронницы, Черноголовка.

Начальник Госадмтехнадзора отметила, что за нарушение установленных областным законодательством норм и правил чистоты, порядка и благоустройства, ответственные лица оштрафованы на сумму более 20 млн рублей.

Напомним, в подмосковном городе Мытищи с 2009 года реализуется программа по внедрению раздельного сбора мусора. Опыт Мытищ по раздельному сбору мусора планируется внедрить сначала 12 городах Московской области, а затем и по всему региону.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор области Андрей Воробьев заявлял, в Москве и Подмосковье захоранивается 20% мусора всей страны, это огромная нагрузка. В рамках поручения президента последовательно закрываются те полигоны, где сегодня уже живут люди.

Добавим, в России с 2018 года будет введен запрет на захоронение некоторых видов отходов. Так, под запрет попадут: лом и отходы металлов, термометры, ртутные лампы, лом алюминиевых банок, фольга алюминиевая. Всего в перечне — 182 пункта.

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